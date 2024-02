La fuertísima pelea entre Emma y Licha de Gran Hermano 2023: "¿Qué me vas a callar vos?"

“Si la semana pasada pudieron vivir con un paquete, ésta pueden vivir con dos”, fue el comentario de Licha que desató la furia de Emma que le respondió enojado: “No seas pesado por favor te lo pido”, y soltó toda su bronca contenida. “Vos no fumás pero tenés tu cosas, huevito a la mañana, huevito a la tarde, tacita de té, café, todo eso”, le recordó sacado.

pelea Emanuel y Lisandro por cigarrillos - cpatura GH 2023.jpg

Fue allí cuando de mala manera Emma le pidió a Lisandro que se "calle un poquito", lo que generó su reacción y le respondió levantando el tono de voz: “¿Qué me vas a callar vos?”, y lo apuró pidiéndole: “Mírame a los ojos cuando hablas”.

“No tengo ganas de verte. Desde el día uno viene rompiendo las bolas con los puchos. Qué le pasa”, siguió furioso Emmanuel. Hasta que en determinado momento de la pelea, Joel intentó mediar entre ambos sugiriendo gastar un poco más de dinero en cigarrillos esta semana al tener el presupuesto entero disponible.

No obstante, para esa altura Emma ya había explotado y seguía enojado por lo que le aclaró a su compañero: “No tenés que tratar de convencerlo a él como si fuera el dueño de la plata”. Y mientras Licha intentó dar por terminada la discusión con un "Flaco ya está, estoy hablando bien", Vich se levantó del sillón y le grito sin filtro: "¡Elegimos todos flaco!".

Embed

Angustiante mensaje del esposo de Emmanuel Vich de Gran Hermano: "No tienen límite"

Luego de la eliminación de Sabrina Cortez de la casa de Gran Hermano (Telefe) y del durísimo cruce que tuvo Emmanuel Vich con Lisandro Navarro por el tema cigarrillos y el presupuesto, Nicolás, el marido de Emma, compartió un angustiante mensaje desde las redes sociales.

Desde la cuenta de Instagram del participante de GH, Nicolás compartió un fuerte descargo en las redes ante los comentarios agresivos que recibió en las últimas horas.

emma vich.jpg

“Gracias a todos por el hate que estoy recibiendo, son insultos muy fuertes, irreproducibles, amenazas de muerte, llamadas anónimas”, precisó con suma preocupación.

Y aclaró: “Quería decirles que soy Nico, el marido de Emma, un ser humano que está acá afuera en la vida real. Yo no estoy jugando ningún juego y las barbaridades de cosas que me dicen me afectan y mucho”.

emma vich mensaje esposo.jpg

“No solo se meten con la sexualidad mía y de mi esposo, sino con mi perro, con mi gato, con mi casa, con mi familia. No tienen el mínimo límite”, remarcó la pareja de Emmanuel Vich.

Y pidió: "Dejen que los jugadores jueguen adentro, si se quieren insultar entre ellos, si se los permiten, que lo hagan, pero los que estamos afuera qué culpa tenemos? Era obvio que si la producción permite tanta violencia adentro, los de afuera van a actuar igual".

"Y como no hay vuelta atrás ya para tanta violencia porque en dos meses no hicieron nada les escribo esto pidiéndoles por favor basta de agresividad, de violencia y discriminación”, finalizó Nicolás suplicando que paren de agredirlo por lo que ocurre con su pareja en la casa.