El hermano de Furia fue contundente al hablar del "shippeo" con Lisandro en Gran Hermano

"Y el estilo físico es el de Licha. Yo creo que a ella le gusta de verdad, pero... Qué noble que es que dice ‘Correte por favor porque me gustás mucho’. Esas cosas me matan de ella. Es tremenda, tiene esas cosas que te enamoran”, reconoció el hermano de Furia.

A lo que el panelista le preguntó: “¿Decís que un romance fuera de la casa entre estos dos participantes tan convocantes podría durar o en dos días se termina?”.

“Para mí, ojalá que se dé. En el amor puede pasar cualquier cosa, a vos y a mí”, respondió sincero Ezequiel. Y ahí le remarcaron que Licha tiene novia.

“Llega el amor que te hace explotar el corazón y puede pasar cualquier cosa. Yo quiero que sea mi ‘gran cuñado’. Yo quiero lo mejor para mi hermana, el fin justifica los medios", cerró el hermano de Furia, dándole el visto bueno a Lisandro.

Furia apuntó contra Manzana en plena gala de Gran Hermano: "Se hizo el mafioso y después agachó la cabeza"

En la gala de eliminación de Gran Hermano, Julia Furia Scaglione interrumpió al conductor Santiago del Moro al aire para decirle de todo a Federico Manzana Farías.

"Quiero aprovechar este momento para decirle a la gente que invito a que vivan acá adentro. Cuando vos realmente te peleás con alguien o alguien te hace algo, vos si querés lo bloqueás en el celular y ya está", comenzó diciendo la popular jugadora.

Inmediatamente, la participante se refirió a Manzana y a la traición que vivió en carne propia: "Pero yo estoy conviviendo con esa persona, y que todo el tiempo se esté riendo, a ver si entendemos su juego o no, porque básicamente no se entiende, porque es un niño de 25 años que no entiende".

"Cuando yo tenía 25 años no estaba paveando ni pelotud... Yo el juego me lo tomé en serio y me lo sigo tomando en serio. Y hoy en día, sé que todo lo fuerte que soy en el juego o en lo personal no me sirve, porque básicamente se levanta un pelo... a decir cualquier cosa y me termina votando toda la casa", sostuvo.

"El que quiera seguir viendo esto, un pibe que los últimos tres días estuvo con la cabeza agachada. Entonces, si te hacés el mafioso, bancate la mafia y seguí caminando como tal. No agachés la cabeza y esperes que los demás te apapachen", cerró y sumó filosa, dirigiéndose a su fans: "Sáquenlo de la casa, y si no lo sacan esta semana, sáquenlo la otra".