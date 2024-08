El mal momento de Beto Casella tras el conflicto con Tamara Pettinato: "No quiere hacer más..."

"De nosotros no van a escuchar media palabra que impute directamente a Tamara, porque la verdad que no tenemos la mínima prueba. Es deducción que hacen los medios en general, era como unánime, el pensamiento pasaba y pasa por ahí”, fueron las palabras de Beto sobre el tema.

Así las cosas, en Intrusos (América) dieron detalles acerca de lo afectado que siente el periodista por todo lo que está sucediendo, y Marcela Tauro comunicó que tomó una drástica decisión.

“Se va a tomar unos días. No quiere hacer más notas. No la está pasando bien. Esto lo estresó mucho. Él es muy de apoyar al grupo, de llevarlo para adelante y esto lo angustió”, aseguró la panelista.

Beto Casella y Tamara Pettinato

La reacción de Tamara Pettinato tras ser acusada de filtrar información de Bendita a Alberto Fernández

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Tamara Pettinato fue tajante tras ser acusada de filtrar información de Bendita al ex presidente Alberto Fernández.

En los chats que aportó la ex primera dama Fabiola Yáñez, en el marco de la denuncia por violencia de género, se observa que el ex jefe de Estado recibía la rutina del programa de Beto Casella.

Walter Leiva, el notero del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, fue a buscar a Tamara la salida de la radio para consultarle si era ella quien le pasaba información de Bendita al ex presidente.

"¿Vos le mandaste a Alberto la copia interna de producción?", indagó el cronista. "No sé ni de qué me hablan. De verdad. No puedo creer todas las cosas que dicen", expresó la panelista.

"¿Nunca pasaste información secreta de producción?", retiró Walter Leiva. "¿Secreta? Chicos, dale", remató para luego retirarse.