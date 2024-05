La furia de Christophe Krywonis por una fuerte crítica a él y a su novia: "Envidioso"

“Un pel...do nos escribió una grosería a mí y a mi amor sobre nuestra relación. Chupá esta mandarina envidioso”, lanzó muy enojado el chef desde las redes. Y cerró su mensaje mencionando a su pareja en la red social y agregó: "Te amo".

Christophe Krywonis novia.jpg

Además, Christophe Krywonis decidió compartir en su posteo una romántica carta que le escribió a su novia de puño y letra donde contó cómo se dio el inicio del romance en un domingo de febrero de 2022.

“Domingo de febrero de 2022. Me pasaste a buscar y fuimos a desayunar. Cuando llegamos se me cayó la mochila al piso. Charlamos. Llovió y salió el sol”, indicó el cocinero a corazón abierto.

Y agregó enamorado: “Te vi hablar con tu mamá en francés. Nos tocamos las manos. Cuando nos fuimos me olvidé el paraguas y caminando hacia el auto nos abrazamos. Este día nos conocimos por primera vez”.

Christophe Krywonis novia duro mensaje.jpg

El furioso descargo de Christophe Krywonis tras recibir críticas por su particular búsqueda laboral

Hace apenas dos días atrás, Christophe Krywonis fue duramente criticado tras hacer pública una búsqueda laboral para su restó donde pidió"gente con ganas de trabajar", lo que generó un contundente descargo por parte del chef galo.

“Termino el servicio después de una buena paliza. Acá está el chef tirado, no puede más. Nos pasa algo...estamos buscando gente con ganas de cocinar, que sepa o que no sepa, pero que tenga ganas de cocinar. No llore, chef, por favor. Está dura la cosa...”, había expresado con humor junto a su colega desde Instagram.

Y aunque muchos fueron los comentarios entusiasmados por la propuesta de trabajo asegurando que mandarían con CV, muchos otros lo acusaron de no pagar bien.

“Si les pagas un salario digno y no una miseria seguro que van con ganas. Pensalo”, “Las ganas de trabajar se complementan sobre un salario digno para las personas también”, “Ganas de trabajar sobran, lo que no hay son buenos sueldos para gastronómicos”, fueron sólo algunas de las muchas reacciones que sorpresivamente recibió Krywonis.