La furia de la mamá de Camila Homs por el documental de Rodrigo de Paul: "No me parece justo que..."

En diálogo con Socios del espectáculo, la mamá de la modelo fue tajante. "Está bueno que haya hecho la serie así la gente conoce sus comienzos y de donde viene. Siempre es lindo que la gente conozca nuestras raíces", afirmó.

De todos modos, Liliana advirtió: "Solo que no me parece justo que no quiera que Cami exponga a sus hijos y él no tiene el más mínimo reparo en eso. Mas allá que veo bien que no los exponga mi hija, pero no entiendo porque él si lo hace".

Por último, la mamá de Camila dijo que le gustaría ver detalles de los años que el ídolo compartió con su hija. "Me encantaría que tenga al menos una parte de sus comienzos con mi hija, que fue quien lo acompañó y lo contuvo en tantos momentos. Pero bueno, no sé si se verá eso", sentenció.

La romántica foto de Camila Homs y José Sosa que despertó rumores de compromiso

En las últimas horas la modelo Camila Homs compartió una foto en sus redes sociales que alertó a sus seguidores acerca de un compromiso con su pareja, el futbolista José Sosa.

Ambos comenzaron su historia de amor a principios del año pasado y lo cierto es que no sería la primera vez que Camila deja en evidencia su deseo de comprometerse con el futbolista.

Hace algunos días, ella activó la cajita de preguntas de Instagram para interactuar con sus seguidores y uno de ellos le consultó acerca de dar este paso en la relación. ¿Su respuesta? Arrobar al futbolista y escribir: “te preguntan algo”.

Así las cosas, este martes la modelo compartió una foto en sus historias desde el auto de él y en la misma se podían ver sus manos entrelazadas y un llamativo anillo en su dedo anular.