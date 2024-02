Camila Homs mandó al frente a su novio José Sosa cuando le preguntaron por su casamiento

“Te preguntan algo, @josesosa_23″, respondió divertida la exparticipante del Bailando 2023.

Más adelante, otro seguidor le consultó: “¿Estás enamorada? ¿Te ves con más hijos?”. Homs afirmó sin dudar: “Somos un montón, pero hay tanto amor que si se suma uno más no pasa nada. Me gustaría, sí”.

Homs tiene dos hijos con Rodrigo De Paul, Francesca y Bautista, y Sosa es papá de Rufina y Alfonsina.

camila homs historia instagram.jpg

La respuesta de Camila Homs tras los dichos de Tini Stoessel relacionados con ella y Rodrigo de Paul

Cuando ya parecía un escándalo terminado con los protagonistas habiendo rehecho sus vidas, esta semana Tini Stoessel se refirió por primera vez, aunque elípticamente, a las versiones que la sindicaron como la responsable de la separación de Camila Homs y Rodrigo de Paul, cuando apenas había nacido el segundo hijo de la pareja.

"Yo no me cargué ninguna familia la verdad, tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema, porque no tengo nada que ver", disparó la cantante y todas las miradas nuevamente se posaron sobre Camila.

Fue así que muchos quisieron obtener la palabra de la mamá de Francesca y Bautista de Paul para saber qué opinaba al respecto. Pero lo cierto es que la influencer por estos días se encuentra en Madrid, España, tal como lo había adelantado en el Bailando 2023 (América TV) cuando se despidió de la pista de baile televisiva.

Camila Homs en Madrid 2.jpg

Si bien primero Camila se fue unos días de vacaciones a Punta del Este junto a sus hijos y su novio, el futbolista José Sosa, luego cruzó el Atlántico con los menores para llevar a los chicos a ver su papá, dado que está en pleno campeonato con el Atlético de Madrid, donde juega Rodrigo.

Así, si bien es muy probable que se haya enterado de las explosivas declaraciones de Tini, la realidad es que Homs optó por no hacer ninguna alusión al respecto desde sus redes sociales, limitándose hasta ahora a mostrar su soñada estadía en la ciudad madrileña.

Según pudo verse desde sus posteos de Instagram, la ex de Rodrigo de Paul se encuentra hospedada en un lujoso hotel mientras Francesca y Bautista pasan junto a su padre los días acordados por vía judicial, dado que la modelo y el futbolista no se hablan. Es por eso que Camila aprovecha su estadía en España para pasear, hacer shopping y disfrutar del invierno europeo.