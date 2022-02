La furia de los sobrinos de Gustavo Martínez con Felipe Fort

Embed

Y cerró: "Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó, y sin saber cómo vivimos los últimos 7 años".

A partir de esto, comenzaron versiones de que habría sido hackeado pero él mismo grabó un video desmintiendo todo y mostrándose muy enojado con la decisión de su tutor a quien consideraban como un padre.

"En qué cabeza cabe. 17 años tenemos, 17", indicó y luego se hizo cargo de todo muy afectado: "Yo subí las historias, no me hackearon la cuenta, fui yo, es lo que opino. 17 años tengo, piensen eso, 17 años. Hay gente que opina lo contrario cuando no tiene idea de mi vida los últimos 7 años, no opinen. Solo no opinen". Minutos más tarde borró todo y escribió: “No saben nada. (apago el celu)”, informó Felipe.

La furia de los sobrinos de Gustavo Martínez

Nicolás y Pablo, sobrinos de Gustavo Martínez, hablaron este miércoles en Es por ahí, América, y manifestaron su bronca por el duro posteo de Felipe Fort, a pocas horas de la trágica muerte del ex de Ricardo Fort.

"Es una falta de respeto, se acaba de morir mi tío y que suba posteos así... ¿Vieron eso? Es un horror", manifestó uno de los sobrinos de Gustavo.

Y argumentaron: "Sos un pibe casi adulto. Mi tío vivía pidiendo plata porque no le daban un peso. Nos venía a pedir plata a nosotros porque no tenía. Siempre tenía que recurrir a nosotros. Hasta ayer mismo nos pidió trabajo".

"Lo han dejado solo, mi tío dio todo por esos chicos, siento que son dos ingratos. Me dolió en el alma ver ese posteo. Nunca imaginé semejante abandono de persona para que se tire de un piso 21", cerraron indignados, dejando en claro que esperan unas disculpas públicas del joven por lo expresado.