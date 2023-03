La furia de Martín Seefeld con José María Muscari: "Le tenes que pedir perdón a todo el elenco"

Al enterarse, Seefeld puso el grito en el cielo, y le dijo al director que "si esto es así, le tenés que pedir perdón a todo el elenco", reveló la periodista en el ciclo que conduce Karina Mazzocco y sumó que "Muscari aseguró haber escrito él la obra, pero Seefeld habría descubierto que está afanosamente inspirada en una película 'Malcom y Marie', y otro actor también habría renunciado pero aún no está totalmente confirmado", explicó.

"A raíz de estas renuncias y enojos, José María Muscari estaría reescribiendo el guión de la obra", añadió D'Amato sobre la pieza que también protagonizan Inés Estévez, Malena Solda, Nazareno Casero, Esther Goris, Nicolás “Tacho” Riera, Brenda Asnicar y Benjamín Rojas.

"Al ser miembro de SAGAI que defiende a los actores y a los autores, no puedo participar de una obra que no está aclarado de antemano, si se tienen los derechos o no", dijo el actor, y éste sería el motivo por el cual habría renunciado a la obra.

La provocativa declaración de Rodo, el papá de Nacho de Gran Hermano 2022, a José María Muscari: "Me encantaría conocerlo"

Tras hacerse popular gracias a su paso por la casa de Gran Hermano 2022 al visitar a su hijo, Nacho Castañares, junto al resto de los parientes de los participantes, Rodolfo es el familiar que dejó clara su pasión por las luces de las cámaras y en las últimas horas hasta se animó a mandarle una indirecta a al director teatral José María Muscari.

Entrevistado en Mañanísima (Ciudad Magazine), mientras Castañares contaba que ya tenía algunos ofrecimientos de televisión así como que también le gustaría hacer teatro en Argentina, fue Estefi Berardi quien de repente irrumpió dirigiéndose a Carmen Barbieri: “¿Sabés a quien le podemos presentar a Rodo? A José María Muscari. ¡Me gusta!”.

Lejos de esquivar el comentario celestino de Berardi, Rodo Castañares deslizó: “¿Es un gran creativo, ¿no? Es el director de Sex. Fui con Nacho a ver su obra, es muy buena”.

E inmediatamente se hizo eco de la propuesta de Estefi, asegurando “Claro que sí, saldría con él a tomar algo, ¿por qué no? Me encantaría conocerlo”. Ahora sólo resta saber qué piensa al respecto el famoso autor y director teatral...