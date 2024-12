La furia de Mauro Icardi por un comportamiento irresponsable de Wanda Nara

"A mí me dice que Mauro está enojado porque Wanda está saliendo todas las noches. Él cree que las chicas están solas todo el tiempo", señaló la periodista Karina Iavícoli.

Al parecer, el futbolista le hizo un pedido especial a la Justicia. "Él le pide al juez que escuche a las nenas por todos estos temas que lo tienen preocupado", remarcó la penalista.

En este contexto, Mauro habría contratado a una mujer de su confianza, que cuidó a sus hijas en Turquía. "Acaba de llegar de Turquía la niñera que las chicas querían", precisó Karina.

Ana Rosenfeld confirmó un duro detalle de Mauro Icardi sobre la relación con sus hijas

En medio de una nueva presentación judicial, la abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, sorprendió al brindar un detalle del vínculo de Mauro Icardi con sus hijas, Francesca e Isabella.

La jurista habló con Desayuno Americano tras la presentación de la conductora de Bake Off Famosos ante el juez. "Ahora debemos determinar cómo va a funcionar la interacción familiar. Ella va a vivir en la Argentina, pero dónde va a vivir él aún no lo sabemos", expresó.

Ana Rosenfeld precisó que el jugador del Galatasaray no tiene contacto con sus hijas. "Mauro no está viendo a las nenas. Y para nosotros es importante que las vea", indicó.

Además, la abogada de Wanda señaló que están aguardando que Mauro establezca e informe su domicilio ante la Justicia. "Queremos saber verdaderamente dónde está viviendo Mauro. Fundamentalmente, para poder tener un régimen comunicacional con los chicos", detalló.

Respecto al trámite formal de divorcio entre la conductora y el jugador, Rosenfeld advirtió que eso no se resolverá en la Argentina sino en el exterior: "El divorcio está planteado en Italia".

Por último, al abogada remarcó que espera que el futbolista pueda regularizar el pago de la cuota de alimentos. "Mauro siempre fue un excelente padre, pero el tema de la cuota alimentaria es un tema que me preocupa, me preocupó siempre y me seguirá preocupando", cerró.