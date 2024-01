La furia de Miguel del Sel ante el comentario de que Dady Brieva ganaba más que él en Midachi

Miguel del Sel Dady Brieva captura A la tarde1.jpg

En tanto, no escatimó en elogios hacia quien fue su compañero de escenario durante tanto tiempo. “Para mí es el mejor standupero del país, lejos. Es el más gracioso de todos, un fenómeno, lo que nos hemos reído”, aseguró y explicó por qué hoy el trío devino en dúo.

“Estuvimos el año pasado en un asado en lo del Chino, íbamos a festejar los 40 años. Dady estaba haciendo radio, televisión y estaba haciendo shows. Entonces volver a hacer un festejo por un mes, que era la idea, un mes o dos meses, no daba armar toda una estructura por tan poco tiempo, entonces lo dimos de baja y empezamos con el Chino a darle forma a otro espectáculo”, detalló Del Sel.

Cómo repartían las ganancias Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato en los años de Midachi

Y después de que confesase sus ganas de que Dady Brieva los visite en la villa serrana, al deslizar “Ojalá venga Dady a vernos, y que suba al escenario y haga lo que quiera”, Miguel del Sel aclaró fiel a su estilo jocoso que por ello no cobraría nada: “Vendría sin cobrar un peso, y que se pague la nafta el hijo de p...”.

Fue allí cuando Luis Bremer quiso detenerse en las cuestiones referidas al cachet que percibía cada uno de los Midachi por aquellos tiempos. “Históricamente, no estoy diciendo ninguna infidencia, se sabía que Dady, cuando estaban los tres juntos, por lo menos en las últimas cuatro temporadas, el porcentaje final que se llevaba era mayor y era un acuerdo de compañía que tenían”, llegó a plantear el panelista pero Del Sel lo interrumpió automáticamente.

“No, estás mintiendo. Nosotros siempre repartimos por tres y la cuarta parte se la llevaba el productor, no sé por qué dijiste eso porque nunca sucedió en los 40 años”, aseguró el ex Midachi con su clásica sonrisa desdibujada.

En tanto, ante la insistencia del periodista en sus dichos, el entrevistado argumentó, para dejar las cosas claras: “No, porque yo no hubiese trabajado y el Chino tampoco, no jamás. Suponete que yo haya dicho que cobraba un porcentaje mayor, se hubieran ido Dady y el Chino. Nosotros empezamos en el ‘83 y terminamos en 2019 en esta sala por culpa de la pandemia, porque sino hubiéramos seguido”.