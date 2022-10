La furia de Tamara Pettinato con Roberto y Ángel de Brito: el insólito motivo

Embed

Ante el micrófono de LAM, Tamara siguió atacando al conductor de América TV. "No hay que abrazar a Ángel. Él siempre te va a traicionar. Es bastante traidor. Por más que seas amigo, si te tiene que dar, te va a dar", continuó.

La hija del ex Sumo reveló que tuvo una charla con el periodista para intentar acercar posiciones y no llegaron a un acuerdo. "Charlamos bastante, pero terminó todo mal. No llegamos a buen puerto. Me dice que la mala soy yo. Rarísimo", detalló.

Por último, Tamara indicó que no tiene más comunicación con su papá. "Le dejé de hablar desde que abrazó a Ángel en los Martín Fierro", cerró la panelista.

roberto pettinato.jpg

Se conocieron detalles del cruce entre Ángel de Brito y Susana Roccasalvo

El sábado en los premios Martín Fierro de Radio 2022, Ángel de Brito y Susana Roccasalvo tuvieron un tenso ida y vuelta por el juicio que le conductor de LAM le ganó a su colega.

El lunes en su programa, el periodista contó que él se acercó a felicitar a Guido Kaczka por su estatuilla y, en medio de la charla, aprovechó para saludar a la figura de El Nueve.

"Me la crucé en el salón. No la saludé, ella tampoco a mí. Me dijo: 'te voy a tirar con mi celular'. Yo hice que no la escuché y seguí caminando. Después fui a saludar a Guido, a lado estaba ella", relató Ángel.

Embed

En la mesa del conductor de Los 8 escalones del millón, el periodista trató de llegar a un entendimiento con Roccasalvo: "Ahí empezamos de nuevo... Ella no quiere entender lo que dice la Justicia, a la que ella recurrió. Fue a la Justicia por un chiste que hice y que no le causó gracia. Empezó el juicio. Tuvimos mediaciones, le ofrecí resolver todo con un café, no aceptó, y finalmente la Justicia desestimó el caso".

Por último, está como morosa en AFIP porque tiene que pagar una tasa de Justicia, que tiene que abonar por haber iniciado la querella. "La señora tiene que pagar una mínima deuda, que le están reclamando, al igual que las costas del juicio. El que no gana tiene que pagar las costas", sentenció.