La furia y ayuda de Cinthia Fernández a Emily Ceco ante su grave denuncia por violencia

Al enterarse de este caso, Cinthia Fernández mostró su total indignación y mostró su apoyo personal a Emily. Incluso, le pidió a su pareja el abogado Roberto Castillo que la asesore legalmente en el caso.

"Chiquita, pobrecita. Hoy escuché a Emily y se me hizo la piel de gallina. Ni les digo qué me pasó por dentro. Se me estruja el corazón. Decirle nefasto y carente de hue... al que le hizo esto, sería una caricia. Qué tristeza me dio", expresó conmovida la panelista.

Y contó la ayuda que gestionó para Emily Ceco tras hablar con su novio: "Estás en las mejores manos. Le pedí a modo personal a Roberto Castillo que por favor la defendiera".

"Yo también la voy a estar acompañando desde mi historia de vida y aprendiendo sobre la parte judicial en estos casos como persona que empezó a estudiar la carrera para el día de mañana, poder defenderla yo misma a mujeres que sé muy bien lo que pasan en manos de monstruos", dejó en claro Cinthia Fernández.

Y continuó movilizada: "Ni se imaginan las cosas que hay detrás de esta historia. Esto es solo la punta del iceberg. Es gravísimo este caso pero ya no está más sola".

Sobre el final, Cinthia Fernández también hizo mención a algunos comentarios agresivos que recibió Emily Ceco en las redes luego de su valiente relato.

"Por favor más conciencia a los ignorantes y gente que está con tiempo de sobra detrás de un celular o computadora, que no tiene idea lo que es sufrir esto. No lastimen más con comentarios absurdos, que ya demasiadas heridas tiene la cabeza, corazón y cuerpo de las víctimas", concluyó desde sus historias de Instagram.

Desgarrador mensaje del papá de Emily de Love is Blind contra Santiago Martínez tras la denuncia por violencia

Desde las redes sociales, los usuarios recordaron el momento en que Claudio, papá de Emily Ceco, le daba la bienvenida a Santiago Martínez a la familia en el reality Love is Blind, sin saber el calvario que pasaría su hija tiempo después.

"Los veo con ojos de enamorados, espero que a futuro no me defraude", opinaba Claudio sobre Santiago. Y luego le dijo: "Me gustaría que ella sea feliz en todo y la única lágrima que tiene que derramar es de felicidad, ni por tristeza ni por nada".

"Ya le dije a ella conmigo no te va a faltar nada y la quiero como mi esposa, realmente estoy enamorado", contestaba el joven con una copa de vino en la mano. Y él le contestó: "Si es así, me gustaría que Emily y vos sean felices, bienvenido".

Luego del valiente y doloroso relato de Emily Ceco, Claudio lanzó un durísimo posteo contra Santiago Martínez desde Instagram por lo que le hizo a su hija.

“Esta rata, cobarde y cagón fue capaz de pegarle trompadas en la cara a mi hija. La tuvo secuestrada dos días hasta que pudo escapar. Se llama Santiago Nahuel Martínez", precisó.

Y cerró furioso: "Ya está denunciado penalmente. Esta rata le dijo que no salga a la calle con los ojos morados, que en un par de días se le va y que lo perdone mientras la sometía a golpes. El cagón”.