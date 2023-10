La furia de Yanina Latorre contra Rodrigo Lussich: "El que no tiene dignidad sos vos"

Acto seguido, la rubia le contestó sin piedad: "A ver, Lussich, sabés qué lo que acabás de hacer y lo que acabás de decir te define: sos inseguro. Te revienta todo lo que te dice Ángel (de Brito), te revienta que ganemos ¿y me tratás de cornuda? Y hablás de mi dignidad. El que no tiene dignidad y es un pobre tipo sos vos".

"Explicame la parte indigna de ser una mujer, como le paso a miles y también a hombres, que un día el marido se equivocó y le metió los cuernos y que elegí perdonarlo. ¿Qué para que vos creas que soy digna me tengo que separar? Yo luché por mi familia. Y no te voy a permitir que digas que los expuse",dijo enojada.

"Yo laburaba en el medio, laburaba en LAM, una sola vez hablamos del tema, no di ninguna entrevista. Estaba en el Bailando y Marcelo (Tinelli) me cuidó. Y yo a mis hijos no los llevé a la televisión y no los expuse. Los expusieron los medios, que en ese momento era América. Todos los programas se alinearon, nos destrozaron durante cinco meses todos los días. Y mis hijos no podían ver la televisión. ¿Dónde los expuse?", continuó Yanina.

"Cuando dos personas son famosas y el papá se manda una cagada y es un pel... los chicos se enteran, y te aclaro si hubo alguien que no fue digno fue Diego (Latorre). Y si hubo alguien que expuso a sus hijos fue Diego, no yo. Explicame, Lussich, ya que sos tan vivo y tan 'polento' para decir pel... cuál es la parte indigna y de exponer a los hijos que hace la víctima de un cuerno. Otro pel... que todos los días me tira lo mismo. No tienen otra cosa que decir de mí que soy cornuda. Soy tan grosa laburando que lo único que te da para decir es que me cagaron", cerró furiosa.

El descargo de Rodrigo Lussich tras ser acusado de "traidor" por Marina Calabró

Hace unos días se conoció que la periodista Marina Calabró se separó de su pareja, Martín Albrecht, luego de 10 años de relación. Aunque la noticia se conoció ahora, el fin de su historia se concretó hace cinco meses.

En medio del duelo por la ruptura, la panelista de Lanata sin filtro entró en cólera con Rodrigo Lussich, que fue quien divulgó públicamente la separación de su colega y amiga con un posteo en Twitter.

"Un beso grande a mi amiga Marina Calabró quien, tras diez años de relación, se separó de Martín Albrecht. Te quiero amiga! Lo mejor está por venir!", fue el mensaje del conductor de Socios del espectáculo.

TW Rodrigo Lussich - Separación Marina Calabró.jpg

Según contó Yanina Latorre en LAM, la periodista se enojó con Rodrigo Lussich por haber dado a conocer la noticia y rompió el vínculo de amistad que lo unía.

La angelita comentó que Marina llamó a su colega y la respuesta fue lo que la llenó de una enorme decepción. "Lussich le dijo ‘bueno me dijiste que Ángel lo iba a contar, ¿por qué no lo puedo contar yo en Twitter?’", detalló Yanina.