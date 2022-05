La furiosa respuesta del Cholo Simeone tras la reaparición en televisión de Carolina Baldini

El pasado viernes Carolina estuvo en LAM, América TV, y recordó su paso por ShowMatch y contó detalles de su presente. La ex de Simeone mencionó que, al principio, el Bailando le pareció algo interesante, pero luego se arrepintió. "Yo me estaba separando y retomé mi carrera de modelo. Me llamaron para el Bailando y dije 'bueno, me encanta bailar'. Cuando vi todas las pelas y la exposición, no lo soporté", sostuvo.