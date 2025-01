La furiosa respuesta de Yanina Latorre luego de que la China Suárez desmintiera el embarazo: "Lo hizo..."

yanina latorre historia_china suarez embarazo 2.jpg

En otra historia, Latorre disparó: “El rumor lo hizo correr ella. Venía todo de su parte".

"Después cuando los periodistas le preguntan… Se hace la desentendida y no contesta”, remarcó filosa.

Por último, la conductora agregó picante: “Igual, no nos olvidemos que la China es la misma que juró por la hija que no estaba con (Benjamín) Vicuña. Y la misma que cuando saltó el Wandagate, dijo que no los conocía. No tiene remate”.

Yanina Latorre confirma el embarazo de la China Suárez con una fuente irrefutable

Si algo le faltaba a esta nueva edición de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi era la confirmación de que, la flamante pareja del futbolista, Eugenia La China Suárez, está embarazada.

Si bien los rumores habían comenzado días atrás y habían sido desmentidos no tan enérgicamente, ahora una vez más Yanina Latorre se encargó de confirmar esta versión en sus redes sociales.

"Me confirman desde un famoso sanatorio q la oriental está embarazada", comentó Yanina en la tarde del jueves con la noticia bomba del verano 2025.

Hace tan solo una semana Mauro Icardi y la China Suárez le pusieron fin a las especulaciones y confirmaron en sus redes sociales la relación que están comenzando.

Desde ese momento cambiaron rotundamente el contenido que suben a sus redes y compartieron instantes de pura intimidad, salieron a hacer compras a las exclusivas tiendas de lujo que se encuentran en la Avenida Alvear, de la ciudad de Buenos Aires y no se despegan ni cuando el futbolista tiene que ir a declarar por las causas judiciales que tiene con su exesposa, Wanda Nara.

Este vínculo crece a pasos agigantados y ahora se especula con que La China podría estar esperando su primer hijo de Icardi. El tiempo confirmará o no la noticia.