La gran sorpresa de Duki al ver el costoso regalo que le hizo Emilia Mernes

“Bueno, entré a mi habitación y tenía un regalito de la más preciosa”, comentó Duki en un video que compartió en sus historias de Instagram.

Embed

Se trata de un un chaleco de plumas marca Moncler en un color muy llamativo valuado en unos mil dólares. Duki suele utilizar chalecos y se mostró maravillado con la sorpresa.

“No, te volaste mal, tarada”, reaccionó el cantante al ver tamaño regalo. Entre risas, su novia lo corrigió al instante: “No, ¿cómo tarada?”. Y él insistió: “Te re volaste, te amo”.

emilia mernes.jpg

Los rumores de crisis entre Duki y Emilia Mernes

La semana pasada comenzaron a circular rumores de infidelidad de parte de Emilia Mernes a Duki. Lo que sucedió es que apareció un video de la cantante en una fiesta en Madrid muy cerca de otro hombre.

El clip se viralizó en las redes, TikTok, y la usuaria que lo publicó se preguntó: "Con quién estaba Emilia ayer en la Bresh de Madrid?". El video fue tomado y reproducido en todos los medios.

Sin embargo, Duki decidió usar Twitter para hacer una fuerte declaración al respecto y aclarar los tantos: "No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta , quiere y acompaña".

"Que es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son, lo peor es que ni ven cuánto nos afecta, cuánto molesta. Medios de noticias, gente de por ahí opinando, vivan y dejen vivir", siguió el cantante.