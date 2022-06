Duki hizo un fuerte descargo tras el rumor de infidelidad de Emilia Mernes

Sin embargo, Duki decidió usar Twitter para hacer una fuerte declaración al respecto y aclarar los tantos: "O tal vez Emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chico que vemos ahí) es parte. Por el amor de Dios dejen de meterse en nuestra relación. Con Emilia vivo todo los días 24hs al día, y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen más, realmente nos afecta".

"No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta , quiere y acompaña. Que es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son, lo peor es que ni ven cuánto nos afecta, cuánto molesta. Medios de noticias, gente de por ahí opinando, vivan y dejen vivir", siguió el cantante.

duki.jpg

El tremendo parecido de Mariano de la Canal y Duki que revolucionó las redes

El Duki está pasando por su mejor momento artístico y luego de agotar tres funciones en el estadio de Vélez Sarsfield anunció una cuarta fecha para el 12 de noviembre (las anteriores, ya sold out, son 6 y 7 de octubre y 11 de noviembre).

"3er VELEZ SOLD OUT VAMOS POR EL CUARTO LOS AMO. 12 DE NOVIEMBRE, A 6 AÑOS DE QUE SAQUE MI PRIMERA CANCIÓN “NO VENDO TRAP”, 6 años después, el mismo día, estamos por hacer nuestro 4, y tal vez ultimo Vélez. Gracias todavía no caigo, y no creo caer hasta estar ahí y verles la cara", anunció el artista con mucha felicidad en las redes.

Lo cierto es que en medio de esta revolución musical del rapero de 25 años, Mariano de la Canal compartió una imagen en Instagram que rápidamente se viralizó.

En su cuenta de la red social, el influencer subió una imagen lookeado como el cantante y con el montaje de sus tatuajes en el rostro, lo que daba un tremendo parecido físico con el popular artista.

"Me falta la Emi nomás", expresó con humor Mariano en su posteo, haciendo referencia a Emilia Mernes, actual novia de Duki. La foto generó gran repercusión y se viralizó debido al impactante parecido entre los dos.

El fan de Wanda Nara causó sensación desde las redes con la imagen que compartió con su parecido al Duki.