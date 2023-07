La gravísima denuncia de Néstor en Bloque a Coscu que hizo estallar las redes

Entre las muchas reacciones que recibió el youtuber, sorprendió por demás el tuit de Néstor en bloque, quien hizo una gravísima acusación. "A mí me ofendiste el día que le pediste fotos íntimas a mi hija de tan sólo 17 años, sos un degenerado" disparó el cantante.

Pero eso no fue todo, porque además le advirtió visiblemente enojado: "Y quedate en el molde porque tengo los chats y hasta los mensajitos que vos borraste. Y no me interesa nada de lo musical, esto es un tema aparte".

Coscu Néstor en bloque - cruce TW.jpg

María Becerra cruzó con todo a Coscu, quien dudó de la autoría de su último hit: "No entiendo por qué..."

María Becerra lanzó el videoclip del tema Corazón vacío y sorpresivamente Coscu puso en duda si ella había sido la autora de la canción en una de sus transmisiones en vivo. "Nos contestaría María Becerra si nosotros preguntamos abiertamente quién lo escribió? No mientas, ¿lo escribiste vos? Si lo escribiste vos, sos buenísima. Si no lo escribiste vos, sos buenísima igual", indicó el youtuber.

maria becerra coscu 2.jpg

Al enterarse de esto, la cantante le respondió a Martín Pérez Disalvo, como es su nombre, desde su cuenta de Twitter, mencionándolo a él de manera directa.

“Contestó públicamente porque que preguntó si la barra ‘yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que...’ la escribí yo. La respuesta es sí, la escribí yo, como casi todo el resto de la canción exceptuando el segundo verso que lo escribimos entre XROSS y yo”, precisó la artista.

maria becerra coscu.jpg

Y agregó: “No entiendo por qué aún les sorprende o dudan si yo escribo. Escuchan una barra buena y automáticamente confirman que la escribió un hombre. Si tienen dudas, también participo en la producción musical y vocal de mis canciones”.

Ante la polémica que se instaló por su comentario, Coscu hizo su descargo: "María tiene mil barras buenas y siempre las destaque, pero está en particular me hizo acordar a lit killah y dije que pudo haberla escrito el, y después miro a la cámara y jodo, pero para que la reacción sea más divertida".

Y aclaró: "Nunca pensé en ofenderla, porque de verdad siempre digo que es mi artista favorita. No puedo creer lo que escalo esto, siempre dije que maría es mi artista favorita, se que escribe como una bestia, simplemente me sonó a litkillah, me hizo acordar a él y quise meterle onda a la reacción".

maria becerra coscu 1.jpg

"Si se malinterpretó pido disculpas a todo su fandom y sobre todo a ella. Que es una artista que admiro desde antes que saque su primer tema y que siempre apoye y apoyare. Porque la vi crecer desde 0", remarcó el youtuber.

Y cerró: "Por favor gente, es solo ver todas mis reacciones a Mari, pongan algún clip en los comentarios de HIGH, de CÁZAME, de MARTE. Temas que literal puse como número 1 de mis playlist. No dudo del talento ni de la capacidad de María, tengo post en twitter y instagram defendiéndola del hateo. Yo soy y seré siempre fan de ella".