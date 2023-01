La hermana de Thiago, de Gran Hermano 2022, tras el violento ataque que sufrió: "Me podrían haber matado"

Deniz explicó que la disputa comenzó cuando su hermano Lautaro, de 16 años, fue golpeado por otro adolescente. Ante esa situación, ella habría intervenido para separarlos y, a los pocos minutos, la madre del agresor intervino y comenzó a increparla.

De acuerdo a su relato, más tarde, la hermana de esa mujer se hizo presente para amedrentarla en la puerta de su casa y ahí fue cuando se produjo el ataque.

“Me apuñaló la hermana de mi vecina. (...) Pasó en bicicleta cuando yo estaba fumando en la vereda y me dijo ‘eh gorda, a vos te estoy hablando’”, señaló.

En ese momento de la charla con Luis Ventura, rompió en llanto y comentó: “Yo me paré de manos porque no quiero terminar mal, estuve ahí nomás de que me toquen el pulmón, yo no estaría contando lo que me está pasando porque me podrían haber matado”.

Por último, afirmó que, desde que su hermano ingresó al reality, algunos vecinos se ensañaron con su familia y aseguró que su entorno más cercano teme por sus vidas a partir de la “envidia” que genera la fama de Thiago.

“Hice la denuncia ayer y nadie me está ayudado. Tengo que salir por atrás en mi casa, como si fuera una rata”, concluyó.

Imágenes impactantes del violento ataque a Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano 2022

Camila Deniz, la hermanastra de Thiago Medina de Gran Hermano 2022, fue apuñalada tras una pelea con vecinos en su casa en González Catán, partido de La Matanza.

En LAM (América TV), Estefi Berardi mostró imágenes de las heridas de la joven luego del hecho. "Le dijeron que le iban a cortar todo el cuerpo y al hermano lo iban a matar", reveló la panelista.

"No tienen plata y no saben dónde irse, pero en su casa no se puede quedar porque están desprotegidos", agregó.

Estefi precisó que la hermana de Thiago acudió a la policía para intentar contener la situación. "Hizo la denuncia porque se le metieron en la casa. Ella desconoce por qué les pegaron a sus hermanos", detalló.

Por último, la panelista indicó que Camila sospecha que los vecinos tienen cierto recelo de ellos por la popularidad que ganó Thiago en Gran Hermano. "No entiende por qué reaccionaron así", concluyó.