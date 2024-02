La hermosa noticia que compartieron Abel Pintos y su esposa

mujer abel pintos.jpg

En el mismo posteo, Abel Pintos colgó otra imagen, en la cual está abrazando a Mora, ambos sonriendo frente a cámara. En cuestión de minutos, el posteo recibió más de 158 mil likes y cientos de mensajes.

abel pintos anuncio que sera papa.jpg

En octubre del 2020, el artista y Mora Calabrese, fueron padres de Agustín. La pareja del cantante ya era mamá de Guillermina, a quien él considera como una hija del corazón.

Ese año, en una entrevista con La peña de Morfi, el reconocido músico reveló que, antes de conocer a Mora, no se sentía del todo preparado para traer un hijo al mundo: "El deseo de ser papá me llegó estando en pareja. Nunca antes me había sentido listo. Cuando conocí a Mora me sentí preparado".

Tras la llegada de Agustín, Abel expresó sus ganas de armar una gran familia junto a su pareja. "Tengo ganas de volver a ser papá tantas veces como Dios lo quiera y Mora así lo disponga”, remarcó.

El fuerte piropo de Abel Pintos a una participante que bailó danza árabe en Got Talent Argentina

La participante Nair Selena Elias se presentó en Got Talent Argentina(Telefe) y bailó una coreografía de danza árabe que hipnotizó a Abel Pintos.

Tras su espectacular performance, Emir Abdul opinó sobre su presentación: "Qué lindo que haya una persona como vos que dé visibilidad al árabe de esta manera, tan fresca, tan linda, con tanta energía, con tanta humildad y sobre todo con tanta luz".

La Joaqui, por su parte, expresó: "Es hipnótico lo que hacés, me encantó". Después, llegó el turno de Abel, quien se tomó unos segundos para hacer su devolución. "Con todo respeto. Sos un fuego. En el sentido más literal de la palabra. Para mí es como una hoguera verte bailar", manifestó el músico.

Al final, Flor Peña le dijo a Nair: "Me volaste la cabeza. Le agradezco a este programa que hayas podido mostrar lo que sos. Sos extraordinaria. Ojalá este programa, más allá de lo que pase esta noche, te ayude a estar en el lugar que te merecés. Porque para que vos hagas esto detrás de todo hay tanto trabajo, tanto esfuerzo, hay tanto amor que de verdad te deseo de corazón que seas la artista que te merecés".