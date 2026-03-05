El sorprendente punto en común entre Andrea del Boca y Yanina Zilli que nadie conocía

Aunque finalmente su camino artístico no siguió por la danza, la actriz recordó con cariño aquella etapa y su relación con quien luego se convertiría en la popular “reina de la cachaca”.

Del otro lado, Yanina también se deshizo en elogios hacia Balli y rememoró la experiencia que compartieron en el mundo del teatro. "Es muy buena persona y trabajadora. Trabajamos mucho juntas en el teatro, en comedia. Ahí arranqué con ella", comentó.

Incluso, Zilli fue un paso más allá y resaltó la calidad humana de la empresaria con una anécdota personal . "Ella es marplatense y se vinieron a Capital. Una vez la llamé por una situación difícil y ella estuvo. Es muy buena gente", relató.

El intercambio terminó con Andrea destacando el recuerdo que guarda de Balli: "La recuerdo como buena compañera", dijo.

Así, gracias a un inesperado punto en común, Del Boca y Zilli protagonizaron el momento más tranquilo que se vio hasta ahora entre ellas desde que comenzó el reality. Una tregua inesperada en medio de una convivencia que, hasta ahora, había estado marcada por la tensión.

Embed

Qué le dijo Yanina Zilli a Daniela de Lucía sobre la muerte de su padre que generó polémica

La gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó uno de los momentos más tensos de la semana dentro de la casa. Luego de que se definiera la llamada “placa planta”, una charla entre varios participantes sobre actitudes dentro de la convivencia fue subiendo de tono hasta derivar en un cruce que terminó golpeando de lleno a Daniela de Lucía, quien no pudo ocultar su emoción frente a todos.

El conflicto comenzó cuando algunos jugadores empezaron a repasar situaciones de los últimos días y a cuestionar ciertas conductas dentro del reality. En ese contexto, surgieron críticas hacia Yipio, a quien acusaron de haber tenido actitudes “patoteras” en distintos momentos de la convivencia. El comentario abrió un debate inmediato entre quienes estaban en el living.

Una de las que tomó la palabra fue Yanina Zilli, que decidió contar su propia experiencia con la jugadora. “Coincido. No me gustó, porque no es un penal... El primer día que nos organizamos con el tema de la cocina, me empezó a gritar como una desquiciada”, lanzó la exvedette, visiblemente molesta por lo que, según su versión, había ocurrido en los primeros días de convivencia.

Mientras algunos participantes escuchaban en silencio, otros comenzaron a opinar sobre la situación. Fue entonces cuando Daniela de Lucía decidió intervenir para defender a Yipio y dar su mirada sobre lo sucedido. La participante, que había regresado recientemente a la casa tras atravesar un momento muy doloroso en lo personal, negó que ese episodio hubiera ocurrido de esa manera. “Fuimos testigos y no es por saltar a defenderla. Jamás existió ese patoterismo”, aseguró con firmeza.

Lejos de apaciguar el clima, la respuesta generó aún más tensión. En medio del intercambio, Zilli lanzó una frase que sorprendió y cayó muy mal entre varios de sus compañeros. “Si vos no estabas... Vos estabas en el velorio de tu papá... Vos no podés hablar si no estás”, dijo, aludiendo directamente al reciente fallecimiento del padre de Daniela.

El comentario provocó un silencio inmediato en el living de la casa. Algunos participantes reaccionaron al instante e intentaron frenar la discusión. “¡No, no, no!”, se escuchó desde el fondo mientras el ambiente se volvía cada vez más tenso.

La frase tocó una fibra muy sensible para Daniela. Días antes, la jugadora había tenido que abandonar momentáneamente el reality y regresó poco después para continuar en competencia. Aunque intentó mantenerse entera, la emoción terminó imponiéndose y decidió responderle a Zilli delante de todos.

“Bueno, jugamos con lo personal”, expresó primero, dejando en claro que, para ella, se había cruzado un límite. Luego profundizó su descargo con palabras que impactaron entre sus compañeros: “Yo a este juego sí lo juego con la mente y el corazón. Y hay límites personales claros, como saltar en vivo con una frase así”.