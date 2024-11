La hija de Jorge Lanata reveló un detalle sorprendente sobre la internación de su padre: "Es un milagro"

Bárbara destacó que es increíble la fuerza de su padre. "Es un milagro realmente después de todo lo que pasó. Calculo que martes o miércoles se lo estará llevando al otro centro", siguió.

La hija del conductor reveló que tiene momentos de lucidez y momentos donde le cuesta ubicarse. "Está despierto. Esta semana estuve enferma y no pude ir por un posible contagio. Hice videollamada, me preguntó si había tenido fiebre... habla poco, por momentos está ubicado y por momentos no, pero avanza bien", añadió.

Además, precisó que no le comentaron nada a Jorge de la guerra con Elba Marcovecchio. "Mi papá no sabe nada de eso porque hablamos de pavadas. No quiero andar contando detalles pero no retiene demasiado", señaló.

Al finalizar, Bárbara se mostró con una sonrisa por la evolución favorable de su padre. "Fueron 5 meses de montaña rusa con picos muy abajo y también otros muy arriba. Estuvimos esperanzados, después retrocedimos pero mejor", concluyó.

Embed

La salud actual de Jorge Lanata: "Hablan de daño cerebral y es..."

El periodista Jorge Lanata continúa internado en el Hospital Italiano y actualmente está a la espera de un inminente traslado a una clínica donde comenzará con el periodo de rehabilitación.

En medio de las distintas versiones sobre la salud del periodista, su amigo y colega Gabriel Levinas habló por primera vez acerca de su estado y desmintió ciertos datos.

En diálogo con Intrusos (América) Levinas dejó en claro que Jorge se encontraba mucho mejor y explicó: "La primera vez que lo vi estaba lúcido, luego se fue perdiendo en el tiempo y hablaba conmigo como si armáramos la revista. Lo conozco hace 42 años, tengo bastante información de cómo piensa, cómo es y cómo habla para evaluar si cuando estuve hablando con él estaba lúcido o no".

"Esa lucidez no significa que 10 minutos o media hora después puede tener problemas clínicos que surgen de varias cosas. Por un lado, es diabético. Tengo un amigo que es diabético y si pasa tiempo y no come algo empieza a decir tonterías. Eso no es el cerebro dañado sino que tiene que ver con la medicación", siguió.

A su vez, remarcó: "También tiene un problema de riñón, no está bien, funciona pero está medicado. Y eso podría hacer que tenga momento donde pueda delirar o confundirse. A eso le agregás que estuvo en una especie de coma inducido donde cualquier persona puede perder noción de espacio y de tiempo"

"Lo que hay que diferenciar, es que dos neurólogos me dijeron que si él puede mantener una conversación en tiempo y espacio, consciente, claro y responde vivazmente, no hay un daño cerebral que es irreversible, otra cosa es neuropatías que son por el estado clínico", contó.

En ese sentido, negó la existencia de un daño cerebral y afirmó: "Escuché que hablaban de eso, como que tenía un daño permanente y es una cosa absolutamente falsa. La cabeza de Jorge está bien".