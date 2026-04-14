La historia desconocida de Grecia Colmenares y Marcelo Pelegri: del amor al vínculo rodeado de misterio

Aunque la separación se oficializó en 2005, el desgaste venía de antes. Y lo que siguió alimentó aún más las dudas: en pleno momento de popularidad, Grecia dejó el país y se instaló en Miami, sin dar explicaciones públicas.

Ahí fue cuando comenzaron a circular versiones cada vez más incómodas, muchas de ellas vinculadas a la figura de Pelegri. Con los años, incluso aparecieron denuncias mediáticas que lo señalaron por presuntas estafas, reforzando el costado más polémico de la historia.

Mientras tanto, la actriz eligió el silencio absoluto. Nunca habló del tema, nunca dio su versión. Y ese hermetismo, lejos de apagar el tema, lo mantuvo siempre latente.

Hoy, con su regreso a la exposición, todo vuelve a ponerse en juego. Y el mensaje reciente de su ex no hace más que confirmar que, detrás de aquel amor que parecía perfecto, hay capítulos que siguen incomodando.

grecia colmenares Marcelo Pelegri

Cómo fue el ingreso de Grecia Colmenares a la casa de Gran Hermano

Tras la salida de Lola Tomaszeusky, la producción apostó por un ingreso fuerte y sorprendió a todos con la llegada de Grecia Colmenares, una figura que nadie tenía en el radar y que generó impacto inmediato entre los participantes.

Apenas cruzó la puerta, la actriz se mostró emocionada y agradecida por el recibimiento. “Gracias muchachos por recibirme con tanto cariño, esta casa es mágica”, expresó, dejando en claro que venía con una energía totalmente positiva.

Pero eso no fue todo. Con una sonrisa y visiblemente entusiasmada, también confesó cuánto esperaba este momento: “No veía el día de llegar a esta casa con ustedes y disfrutarlos”.

Lejos de mostrarse cautelosa, Colmenares dejó en claro desde el primer minuto cómo imagina su paso por el reality. “Es un sueño increíble”, aseguró, y anticipó que su idea es aportar diversión y movimiento dentro del juego: “Vamos a pasarla bien, bailar, divertirnos... Seguro habrá alguna pelea, pero como en todas familias”.

Ya instalada, recorrió cada rincón de la casa y comenzó a tomar contacto con sus nuevos compañeros, en una dinámica que promete reconfigurar alianzas y estrategias.

Como parte de la bienvenida, la producción le preparó una cena especial junto al resto de los jugadores. En ese clima más distendido, la actriz levantó la copa y compartió un deseo que dejó en claro su entusiasmo por la experiencia: “Esperemos disfrutar tanto, hasta que el público quiera que ninguno salga de la casa”.

Con carisma, historia y una fuerte presencia, Grecia Colmenares ya empezó a escribir su propio capítulo en Gran Hermano… y todo indica que su ingreso no pasará desapercibido.