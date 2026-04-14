Sin piedad: el ex de Grecia Colmenares lanzó explosivas declaraciones tras su llegada a Gran Hermano

"La realidad te sorprende porque buscas en el fondo de tu corazón y la respuesta es un rotundo no. No le guardas odio, no les deseas el mal, pero tampoco hay una sola gota de nostalgia”, lanzó picante el ex de la actriz.

Y advirtió: "La sociedad a veces intenta hacerte sentir culpable, te tildan de orgulloso por cerrar puertas definitivamente, queriendo obligarte a sentir lástima por esa gente que alguna vez te lastimó o retrasó".

“Las personas que dejaste atrás hacían match con una versión tuya que estaba rota, que no sabía poner límites y se conformaba con poco", continuó certero.

Y cerró aún más fuerte: "Lo que no saben es que esa persona que eras, ya no existe, y la persona que eres hoy, con la paz blindada que te costó años construir, literalmente rechaza la frecuencia de esa gente, porque si los dejaras volver a entrar hoy, no sobrevivirían ni 5 minutos a tus nuevos estándares".

Grecia Colmenares conoció a Marcelo Pelegri en 1986 durante las grabaciones de la telenovela María de nadie en Telefe, donde surgió un flechazo inmediato que llevó a su matrimonio ese mismo año.

La relación fue estable y duradera, con Pelegri actuando como su apoyo constante en la carrera de la actriz. Juntos tuvieron a su hijo, Gianfranco, en 1992, y compartieron casi 20 años de vida en común, y se divorciaron en 2005 tras 19 años de matrimonio.

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Cómo fue el sorpresivo ingreso de Grecia Colmenares a la casa de Gran Hermano

Tras la salida de Lola Tomaszeusky, Grecia Colmenares sorprendió a todos con su explosivo ingreso a la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

"Gracias muchachos por recibirme con tanto cariño, esta casa es mágica", señaló la actriz, y agregó con mucho entusiasmo: "No veía el día de llegar a esta casa con ustedes y disfrutarlos".

Más tarde, al compartir sus expectativas, la artista dejó en claro cómo imagina su paso por el reality:"Es un sueño increíble", aseguró. Y anticipó: "Vamos a pasarla bien, bailar, divertirnos... Seguro habrá alguna pelea, pero como en todas familias".

Tras recorrer cada rincón de la casa, la producción le preparó una cena especial de bienvenida. Allí, brindó junto a sus nuevos compañeros con un deseo claro: "Esperemos disfrutar tanto, hasta que el público quiera que ninguno salga de la casa", manifestó entusiasmada por su ingreso al reality.