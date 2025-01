La impactante bomba que lanzó Yanina Latorre sobre la China Suárez: ¿se muda a Turquía con Mauro Icardi?

Luego, detalló qué le habría dicho a uno de los progenitores: "'Si me dejás llevar a los nenes, mi novio se va a hacer cargo, no me pasás más los 4000 dólares y te ahorras los colegios'”.

"Y como él no está convencido, obviamente, le ofreció 15 días cada uno con los nenes. ¿Y la vida?, ¿el colegio y la educación? Es una locura, ¿estamos de acuerdo?”, siguió Yanina.

Además, la 'angelita' agregó: "El temita es que por laburo este progenitor se va seis meses a trabajar a Madrid, ella lo sabía y tenían todo arreglado... hasta que apareció en su vida el padre de América".

Por último, Latorre opinó: "¡Ahora Icardi no aprendió nada! ¿A cuántos pibes va a mantener y criar?"

yani latorre_china suarez 1.jpg

yani latorre_china suarez 2.jpg

yani latorre_china suarez 3.jpg

yani latorre_china suarez 4.jpg

yani latorre_china suarez 5.jpg

Nicolás Cabré se hartó y le hizo un estricto pedido a La China Suárez sobre su hija Rufina

Desde que blanqueó su relación con Mauro Icardi, La China Suárez fue noticia en los medios. La actriz y el jugador generaron un revuelo enorme tras haber oficializado su relación.

En el medio, Wanda Nara, que está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias contra su ex. Los chicos no están ajenos a la exposición mediática.

Por esa razón, Nicolás Cabré tuvo una comunicación telefónica con La China Suárez y le hizo un pedido muy especial, según contaron en Intrusos (América TV).

"Ayer tuvieron una charla. Cabré le pidió a Eugenia que corra a Rufina de cualquier tema mediático", que no la haga partícipe ni de fotos ni de eventos, ni de situaciones que puedan a generar un boca en boca de la nena", precisó Guido Záffora.

El panelista advirtió que la actriz estuvo de acuerdo con la solicitud del padre de su hija. "Eugenia entiende la situación. Le dijo 'sí' ante el pedido", cerró.