La impactante historia del material más caro y mejor guardado de Luis Ventura

"¿Qué fue lo más caro que te ofrecieron?", le preguntó Ángel de Brito. "Un material, que todavía guardo, que tienen que ver con un presidente", precisó Ventura. ¿Un presidente argentino?", retrucó el conductor. "Un presidente argentino", precisó el ex Intrusos.

"¿Y el material de qué se trata?", quiso saber Andrea Taboada. "De una muerte", acotó Ventura y dejó a todos sin palabras en el estudio. Nazarena Vélez remarcó que, tal vez, algún juez debería actuar de oficio e investigar el asunto: "¿Y eso no debería estar en la Justicia?". Sin embargo, el invitado explicó que se trata de un tema muy sensible. "Si vos te hacer responsable, yo te lo doy", sentenció.

La historia de Cristian Mercatante, ex participante de El Bar, a quien Luis Ventura le salvó la vida

Luis Ventura publicó una columna en A24, donde fue contundente. El periodista y conductor de Secretos Verdaderos (América TV) fue directo y sin vueltas en una carta categórica.

"Me siento agredido, extorsionado y violentado por todas las atrocidades y barbaridades que escucho y veo en los últimos días por parte de colegas y ciertos medios que atentan contra los que formamos parte de una pantalla y un multimedio que hace lo que puede en estos tiempos de crisis", manifestó.

Tras esa publicación, en A la tarde, Ventura recibió el apoyo de sus colegas y compañeros. En medio de la emoción, el periodista recordó una historia, que lo describe a la perfección. "Hay un amigo que yo tengo, que se llama Cristian Mercatante, que es alguien que ordenó su vida", comenzó diciendo la figura de América TV.

"En algún momento, en Paparazzi lo habían fotografiado comiendo de la basura y consumiendo droga. Yo esa nota no la vi y salió publicada. A la semana siguiente, vino Mercatante a la puerta del canal a querer cagarme a trompadas. Yo vi que no estaba bien. Me dijo quería hacer su descargo en Intrusos. Yo le dije 'no, no vas a desmentir nada porque vos sos un adicto, estás enfermo y te tenés que curar'. Le ofrecí pagarle una vivienda y darle trabajo. Me mandó a la p... que me parió", continuó.

Finalmente, después de haberse enojado, ese muchacho volvió a visitar a Ventura. "Se fue al programa de Vivana Canosa, que en ese momento competía con Intrusos. A la semana estaba de vuelta y me dijo 'vengo a aceptar tu propuesta'. Yo estuve relacionado con Mercatante durante 7 años porque le conseguí donde vivir y lo ayudé. Un día se curó, se puso de novio y rearmó su vida. Hoy está trabajando como productor. Se levanta temprano, va a laburar y pasa todos los días a saludarme", concluyó.