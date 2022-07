Luis Ventura terminó su tregua con Jorge Rial: "Lo desafío a un mano a mano"

Embed

Ventura mencionó que, en esa reunión, tuvo una charla que fue clave. "Me puse a hablar con algunos de los artistas que estaban ahí y me contaron historias de mi hermano mayor, El Negro, que falleció hace poco. Uno de ellos me dice 'menos mal que tu hermano se murió porque me había dicho que, antes de morirse, se iba a cruzar con Jorge Rial'", detalló.

El periodista relató que esa frase le quedó resonando. "Me acosté con eso. A las 3 de la mañana no podía dormir. Me di cuenta que me pasaba algo. Me había quedado con lo que me dijo ese cantante. Dije 'esto no lo puedo dejar pasar'. Encendí la computadora y me puse a escribir. Dejé el texto ahí. Me tomé un vino, volví a ver el texto y lo mandé para publicar en A24 y Primicias Ya", añadió.

Por último, Ventura reveló que, a primeras horas del día, empezó a recibir mensajes y comentarios. "Mandé la columna, Sin mordaza. Y hoy a las 8 de la mañana, veo el celular y me estallaba", sentenció.

image.png

