La impactante predicción de Pitty, La Numeróloga a Melody Luz tras su separación de Alex Caniggia

“Ella tiene este año un año 8, que es el de la transformación. Tenía que hacer una transformación fuerte y esa se va a dar en agosto”, explicó de entrada la numeróloga. Al tiempo que agregó: “Yo creo que esta pasión le vino a traer ese aire nuevo que necesitaba, que la renovó. Vienen propuestas laborales en dos o tres semanas que te van a poner muy contenta, una nueva mudanza, y después tenés un cambio muy positivo”.

Claro que al momento de referirse a su situación con Caniggia, Pitty fue directa. “No sé si está totalmente cerrada la relación anterior. Quizás esta nueva conexión vino a activarte un proceso de crecimiento, pero todavía hay cosas pendientes por resolver”, le anunció.

Fue allí que hasta se atrevió a aconsejar a la joven bailarina, al decirle: “Tenés que ser lo más prolija posible, no ser tan impulsiva y dejar atrás esa carga de ‘me hiciste’, ‘me hicieron’. Hay que aprovechar el presente: el pasado no se puede cambiar, pero el futuro sí”.

En tanto, frente a la insinuación de la panelistas deslizando que Alex Caniggia podría estar arrepentido de la ruptura, la numeróloga deslizó una frase que dejó a todos pensando: “Siempre dicen que valorás al otro cuando está con otra persona. No te quiero pinchar el globo y decirte que te vas a desenamorar de ese bombón que tenés al lado… Se están haciendo bien los dos, son muy jóvenes”.

“Es re lindo tener a tu bebé en brazos, recién nacida y encontrar mensajes, perdonar, encontrar, perdonar. Me cansé”, disparó categórica Melody Luz.

Y sobre su presente tras la polémica separación, la bailarina dejó en claro sobre cuál es su prioridad: “Hoy voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz".

En esa línea, destacó su vínculo con el cocinero, a quien conoció también en el reality El hotel de los famosos, El Trece: "Santiago me hace feliz y al que no le guste, que se vaya a tomar un curso masivo y no me rompan las que no tengo. Fin".

Luego, Melody Luz compartió desde sus historias una imagen íntima de su novio sin remera y comentó con picardía elogiando su figura: “Por lo menos, díganme provecho, hermana’”.