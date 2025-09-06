Susana Giménez fue vista filmando en los estudios donde se grabó El Eternauta: las fotos y detalles

Con maquillaje discreto, la diva se hizo presente en el lugar para rodar la publicidad de una gaseosa que la tendrá como embajadora. Acompañada por su asistentes personales, Susana se mostró en todo momento alegre y distendida.

Susana Giménez publicidad 3

El lugar en el que las cámaras de PrimiciasYa captaron a la diva no fue otro que el estacionamiento de este espacio con altísima tecnología, que hasta no hace muchos años era exclusiva de grandes producciones internacionales, capaz de generar todo tipo de imágenes. Tal fue el caso justamente de El Eternauta, que a través de la tecnología digital recreó una Buenos Aires distópica, cubierta por una extraña nieve tóxica en medio de los más desolados paisajes.

Susana Giménez publicidad 4

Así las cosas, ahora fue Susana Giménez quien pasó largas horas en Cacodelphia Studios, el primer estudio de Latinoamérica especializado en producción virtual, confirmando así que a pesar de sus más de 80 años sigue más activa que nunca.

Susana Giménez publicidad 5

La reacción a los gritos de Susana Giménez sobre los dichos de Graciela Alfano y la trágica muerte de su hermano

La relación cordial que Susana Giménez y Graciela Alfano habían mantenido durante años parece haberse roto definitivamente. El quiebre se habría producido a mediados de julio, cuando la conductora desmintió a la ex Miss Siete Días por un comentario sobre un tapado que usó María Julia Alsogaray en la icónica tapa de Noticias en los años ‘90. Allí, Susana no solo la contradijo, sino que además la trató de “loca” en diálogo con Ángel de Brito en LAM (América TV).

Pero el conflicto escaló aún más en los últimos días. Alfano, lejos de quedarse callada, hizo durísimas declaraciones sobre la vida privada de la diva, aludiendo a la trágica muerte de su hermano y cuestionando su actitud: “El hermano de Susana vivió en el Hospital Borda. Se suicidó ahí. Y yo me pregunto: si ella no fue capaz de sacarlo de ese lugar teniendo tanto dinero, ¿cómo puede ser solidaria con otros?”, lanzó en el ciclo de Carlos Monti.

En ese contexto, Susana volvió a ser consultada sobre el tema anoche, durante la celebración de los 80 años del diario Clarín en el Teatro Colón, donde fue una de las figuras más buscadas por la prensa. En medio del vivo de LAM, Santiago Riva Roy logró interceptarla, pero la reacción de la diva dejó a todos sorprendidos.

Cuando le preguntaron si tenía pensado iniciar acciones legales contra Alfano por sus dichos, Susana explotó: “¡Pero termínenla! No la voy a nombrar nunca más mientras viva”, respondió con visible fastidio. Acto seguido, ante la repregunta del cronista sobre si había escuchado lo que su colega dijo, la diva cerró el tema con un grito cortante: “¡Nooooooo!”.

Así, Susana Giménez dejó en claro que no volverá a referirse a Graciela Alfano y que, al menos públicamente, el vínculo entre ambas quedó completamente roto.