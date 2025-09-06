A24.com

Claudio Caniggia se mostró en una divertida postal familiar con Alex y su nieta Venezia: "Tarde junto a ellos"

El exfutbolista compartió un par de postales de su encuentro con Alex, el más mediático de sus tres hijos, y la pequeña Venezia, donde puede verse la reacción de la nena ante un particular gesto de su abuelo. Mirá.

6 sept 2025, 15:59
Claudio Caniggia se mostró en una divertida postal familiar con Alex y su nieta Venezia: "Tarde junto a ellos"

Dejando de lado por un momento su enfrentamiento legal con Mariana Nannis, o las eventuales peleas de sus mellizos, Claudio Paul Caniggia aprovechó la tarde del viernes en Buenos Aires para mantener un cálido encuentro familiar con su hijo Alex y su nieta Venezia.

Lo cierto es que el exfutbolista compartió a través de sus redes sociales una serie de fotografías del momento más divertido de la reunión en una confitería porteña, cuando entretenía a su nieta haciendo caras graciosas a la nena, a upa de su papá.

"Tarde junto a ellos", no dudó en escribir Claudio Paul en la primera de sus Instagram Stories, demostrando así la fluida relación que mantiene con Alex, a diferencia de Charlotte quien está distanciada de él al haber tomado partido por su madre en la feroz pelea legal que mantienen sus padres tras su separación.

En la imagen puede verse a la pequeña Venezia mirando el intercambio de miradas de padre e hijo, postal que luego fue replicada por Alex junto a un concreto mensaje que lo dice todo: "La familia", junto a tres emojis de corazones.

IG Claudio Caniggia, Alex y Venezia 1

Pero claro que eso no fue todo, porque el exdelantero de Boca sumó otra divertida postal que probablemente tomó Melody Luz, en la que se lo puede ver en su faceta más tierna y absolutamente desconocida.

En un claro intento por parodiar a su hijo y sacarle una sonrisa a su nieta, Claudio se levantó el cabello con la dos manos y miró a los ojos a su nieta, quien mientras comía un dulce no pudo evitar sorprenderse.

La que no fue de la partida en esta particular reunión familiar fue Charlotte Caniggia, hermana melliza de Alex e hija de Claudio, por la distancia que tomó de su padre al apoyar a su madre, Mariana Nannis, en el reclamo económico y la denuncia por supuesto abuso que la enfrenta actualmente al exintengrante de la Selección argentina.

IG Claudio Caniggia, Alex y Venezia

Charlotte y Alex Caniggia sellaron la reconciliación tras meses de distancia

Después de varios meses de distanciamiento, Alex Caniggia y su hermana Charlotte lograron recomponer su relación. El enfrentamiento había surgido cuando el mediático se puso del lado de su pareja, Melody Luz, en medio de los cruces que la bailarina mantenía con Mariana Nannis y la propia Charlotte.

El reencuentro se dio durante la grabación de Por el mundo (Telefe), el ciclo conducido por Marley, que los llevó a compartir un viaje a China. Allí, entre filmaciones y convivencia, los hermanos comenzaron a limar asperezas.

Alex confirmó la reconciliación a través de un emotivo posteo en Instagram acompañado de varias fotos con Charlotte: “Hemos chocado mil veces, pero siempre volvemos a estar lado a lado. Hermana, ahora más que nunca, hermanos unidos para siempre. Te amo, sis”, escribió “El Emperador”.

alex caniggia charlotte posteo reconciliacion

Por su parte, Charlotte ya había adelantado la mejora en el vínculo durante su visita al stream Qué tupé (El Trece): “Hoy ya estamos mejor, por suerte. Tuvimos muchos encuentros durante la grabación, pero creo que un hermano siempre va a ser un hermano”, reconoció.

En cuanto a la experiencia compartida en China, detalló: “Los primeros días fueron medio heavys, pero después pudimos hablar como adultos y arreglarnos. Ya estamos re bien, me pone re contenta”.

De esta manera, los Caniggia lograron dejar atrás meses de tensión y confirmaron que la unión familiar pudo más que las diferencias.

