¡Impensado! Rusherking aniquiló a Ángela Torres por contar que quedó "seca" tras separarse: "Se paseó por..."

Embed

“Yo siempre fui muy independiente, siempre me mantuve sola desde muy chiquita y no estoy acostumbrada a pedir plata para pagar algo, siempre soy yo la que paga”, comentó la cantante quien con su ex viajó al exterior a varios destinos, como por ejemplo a Tokio, Japón.

Lo cierto es que al ver ese tremendo palito de su ex novia, Rusherking decidió volcarse a su cuenta en la red social X y si bien suele mantener un perfil bajo en cuanto a sus vínculos sentimentales decidió responderle y explicó los motivos.

"Hasta aca me guardé mi opinión… pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quien fue el que nunca dijo nada y guardó respeto", comentó el cantante nacido en Santiago del Estero.

Y agregó contundente antes de seguir mirando el partido de la Selección Argentina frente a Venezuela por las Eliminatorias: "No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito… Estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida. Me voy a armar un Fernet y a ver el partido jeje".

rusherking respuesta a angela torrres

Qué ex Gran Hermano fue vinculada de manera fugaz a Rusherking tras separarse de Ángela Torres

Tras separarse de Ángela Torres, comenzó a circular con fuerza el rumor de que Rusherking habría mantenido una serie de encuentros con una destacada ex de Gran Hermano.

Se trata de Martina Pereyra, la ex participante del reality de Telefe que hoy atraviesa un gran momento laboral en el mundo de la moda con la agencia Multitalent.

“Él la buscó por redes porque ella es muy linda”,comentó Fernanda Iglesias antes de mencionar el nombre de la modelo y contadora oriunda de La Plata. Pero este romance fue fugaz y quedó en la nada, según señaló.

Tan poco duró que la panelista sorprendió con el llamativo apodo que le pusieron al cantante: el mago.“Le decimos el mago porque un polvo y desaparece”, explicó entre risas.

"Levanto mucho la voz. No sé cocinar y odio limpiar. Usaría muchísimas estrategias más el lado de los hombres por que sé un poco más manipularlos. No soy ninguna tonta", decía Martina Pereyra al momento de presentarse en la famosa casa, de la cual quedó eliminada en abril de 2025 tras perder la definición telefónica con Catalina Gorostidi.