Benjamín Vicuña reveló cómo es ser padre con Magnolia y Amancio viviendo en Turquía con la China Suárez

Sobre su visión como padre de Bautista (17), Beltrán (13), Benicio (10), Magnolia (7) y Amancio (4), remarcó: "Es un desafío ser papá de chicos de distintas edades. Soy muy cauto a la hora de dar consejo o charlar con ellos no me siento que la tengo atada".

Benjamín Vicuña con sus hijos (1)

El escándalo internacional que está a punto de estallar entre Benjamín Vicuña y la China Suárez

Mientras la China Suárez disfruta de sus días en Turquía con sus tres hijos, en Argentina comenzó a circular un dato que podría abrir un nuevo conflicto judicial con Benjamín Vicuña.

El tema se dio a conocer el jueves 4 de septiembre, cuando Angie Balbiani contó en Puro Show (El Trece) que Magnolia y Amancio, los hijos que la China tuvo con Benjamín, habrían sido inscritos en una escuela en el país que residen. La noticia generó gran repercusión, ya que el actor había asegurado en varias ocasiones que sus hijos seguirían escolarizados en Argentina y que solo viajarían con su madre por períodos de visita.

La información sobre la escolarización en Estambul contradice lo que el actor había manifestado anteriormente y podría derivar en un posible desacuerdo legal entre las partes. Hasta ahora, ninguno de los protagonistas se pronunció públicamente, aunque el tema sigue generando repercusión en los medios.

Para aclarar la situación, Carolina Molinari, panelista del ciclo matutino, se comunicó con el abogado de Vicuña, quien aseguró no estar al tanto: "Máximo Petracchi, abogado de Vicuña, me dijo que ni Benjamín ni él han sido notificados de esa escolarización en Turquía y me ratificó que están matriculados acá", explicó Molinari.

Justamente allí es donde comenzó a generarse el conflicto, ya que Balbiani defendió su versión: "Yo sostengo lo que dije, la información que me llega es que los chicos están asistiendo al colegio allá y me pareció algo de color para contar. Me quedo muy sorprendida porque no sabía que él no estaba al tanto".

Molinari precisó que esta información cruzada encendió las alarmas en Benjamín, quien desde hace algunos meses mantiene una mala relación con su ex. Ahora puso el tema en manos de su abogado, que habría iniciado gestiones para intentar averiguar qué está ocurriendo en Turquía.