Se filtró a qué se dedica la China Suárez en Turquía: el trabajo inesperado que causó sorpresa

“Ella, ya en el viaje anterior, había hecho un evento en una marca de cosméticos, que no sé si era de las primeras marcas de allá, pero ya estuvo en un evento. Me dijeron que trabajaba de relaciones públicas”, agregó el periodista para luego sumar la situación laboral que la ex Casi Ángeles estaba atravesando en Argentina desde que oficializó su noviazgo con el ex de Wanda Nara.

Tal parece que desde noviembre del año pasado, la actriz ya no tendría acuerdos comerciales con ninguna marca nacional. “Estaban bastante preocupados porque acá no tiene trabajo la China Suárez. Esto más allá de que, por supuesto, tiene un novio que es recontra millonario. Pero acá no tiene ni una marca. Ni una. Se le cayeron todas”, detalló Candalaft.

Al tiempo que asoció este situación con la repercusión negativa que han generado sus últimos posteos promocionando algo. “En las últimas marcas que ha tenido, cada vez que ella promociona un producto, dicen del lado de ella, que la cantidad de hate (odio) que tiene ese producto y la cantidad de comentarios negativos, superan a los positivos. Por eso se ha quedado sin marcas”, agregó el periodista.

Ante este panorama, la China Suárez se habría puesto como objetivo abrir puertas en el exterior, aprovechando el tiempo que viva fuera del país junto a Icardi. Fue así que el columnista de DDM concluyó informando que “estaba cerrando un contrato para una telenovela en Turquía y estaba viendo hacer algo en España porque acá en Argentina se ha quedado sin ni una marca”.

La noticia que pone a Benjamín Vicuña y la China Suárez al filo de un escándalo mundial

Mientras la China Suárez disfruta de su estadía en Estambul junto a sus tres hijos, en la Argentina surgió una información que podría abrir un nuevo frente judicial con Benjamín Vicuña.

El dato se conoció en Puro Show (El Trece), cuando Angie Balbiani reveló que Magnolia y Amancio, los hijos que la actriz tuvo con el actor chileno, habrían sido inscriptos en un colegio en Turquía. La noticia sorprendió porque Vicuña había declarado en reiteradas oportunidades que sus hijos continuarían escolarizados en la Argentina y que solo viajarían con su madre por períodos de visita.

La posibilidad de que estén estudiando en Estambul contradice los dichos del actor y genera la sospecha de un posible desacuerdo legal entre las partes. Por el momento, ni Vicuña ni Suárez hicieron declaraciones públicas.

Para aportar otra versión, la panelista Carolina Molinari se comunicó con Máximo Petracchi, abogado del galán, quien negó tener conocimiento de esa situación: “Ni Benjamín ni yo hemos sido notificados de una escolarización en Turquía. Los chicos están matriculados acá”, aseguró.

Sin embargo, Balbiani defendió su postura y redobló la apuesta: “Yo sostengo lo que dije. La información que me llega es que los chicos están asistiendo al colegio allá. Me sorprende que él no esté al tanto”.

La información cruzada encendió las alarmas en el entorno de Vicuña, que mantiene una tensa relación con su ex y ya pidió a su abogado que investigue en detalle qué está ocurriendo en Turquía con la escolaridad de sus hijos.