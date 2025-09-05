Luciana Salazar quebró en llanto al salir a la luz la enfermedad que le escondió Martín Redrado

Embed

“Yo, en algún momento también pensaba ‘pero ¿Cómo le vas a pedir al Derecho de Familia algo que no, si no es el padre?’. Yo la juzgué en un momento, porque decía ‘si no es el padre, el Derecho de Familia se ocupa de los padres y los hijos’. Y lo que más me da bronca es que ella está peleando por una nena. Acá en el medio hay una nena y el señor Redrado involucró todos sus contactos, como dice Luciana, porque él tiene poder y ella no. Él tocó contactos en la política, como ya se contó acá con el actual ministro de Justicia”, continuó la panelista del Trece refiriéndose a Mariano Cúneo Libarona.

En ese momento, cuando Pampito le dio paso a Salazar para que, del otro lado de la línea, confirmase cada una de las palabras de su panelista, oyeron a la modelo totalmente quebrada.

“Ay, estoy llorando, chicos. Porque tengo muchos sentimientos encontrados. Por un lado tengo felicidad, porque siento que gané una guerra y que no la podía sostener más. Esto ya me lo había tomado de manera personal, de sed de justicia, porque no podía creer lo que estaba viviendo, que se me estén acusando de tantas cosas, soy una persona de bien, que me estén acusando de cosas que no me las merezco, que ensuciaron mi nombre, que te digan extorsionadora, con un tema de una hija, con todo lo que yo sufrí, a mí esto me da muchísima bronca, porque esto es violento. Es más violento que estar peleando una cuota alimentaria, porque te están acusando de algo”, alcanzó a decir Luciana con un hilo de voz.

Al tiempo que concluyó haciendo saber los esfuerzos que siempre hizo por mostrarse entera. “Ustedes saben cómo yo me cuido, que yo soy una persona que no me meto con nadie, y tener que bancarme estas situaciones te da mucho dolor y mucha bronca. Él buscaba que yo esté mal y, si bien yo podía ser que estaba rota por dentro, yo no quería que él me vea mal y yo no le iba a dar el gusto”, sentenció completamente movilizada.

Cuál fue el acuerdo privado que firmaron Luciana Salazar y Martín Redrado cuando estaban en pareja

Este jueves, Luciana Salazar recibió una buena noticia en el plano judicial: la Cámara Civil ordenó que se reactive la causa por la cuota alimentaria de Matilda, que había quedado suspendida mientras avanzaba la denuncia por extorsión presentada por Martín Redrado.

En DDM (América TV), el periodista Martín Candalaft explicó cómo se dio este giro: “Hace un tiempo se inicia la causa civil y luego llega la denuncia de Redrado por extorsión. Hace dos meses la justicia civil dijo que la causa en donde Luciana pide plata a Redrado quedaba suspendida hasta que se resolviera la de extorsión. Hoy la Cámara Civil dijo que, como la de extorsión está tardando demasiado, se reanude la civil”.

Además, el panelista reveló los tres puntos clave del primer acuerdo firmado en 2014, cuando ambos pusieron fin a su relación:

- Alquiler en el country Tortugas: Redrado debía hacerse cargo del pago de la vivienda, unos 4 mil dólares mensuales, por los meses restantes de ese año.

- Viajes de lujo: tres vacaciones a Miami en primera clase con estadía incluida.

- Un accesorio exclusivo: la compra de una cartera de una marca de lujo, valuada en aproximadamente 15 mil dólares.

Con la reactivación del expediente, se abre un nuevo capítulo en el largo enfrentamiento judicial entre Salazar y Redrado.