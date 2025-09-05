El inesperado comentario de Amancio que dejó muda a la China Suárez en medio de un picnic en Turquía

China Suárez e hijos - picnic en Estambul

Si bien la actriz compartió la semana pasada el momento en que fue a recibir a sus "pollitos" al aeropuerto turco, por el momento no hay ninguna confirmación oficial sobre si Suárez logró convencer al actor chileno para que permita que sus hijos se instalen en Estambul junto a ella, Rufina e Icardi.

China Suárez y Amancio en Estambul

La China Suárez reveló si planea tener hijos con Mauro Icardi tras los rumores de embarazo

Después de desmentir a Wanda Nara y negar los rumores de embarazo días pasados, la China Suárez se comunicó con Luis Ventura para dejar en claro que la versión que circuló era absolutamente falsa. Además, aprovechó la conversación para hablar sobre sus proyectos y planes a futuro, dejando entrever cómo seguirá su relación con Mauro Icardi.

“Hablamos por teléfono, me dijo que está muy feliz, quizás muy pronto tengan la noticia que nos imaginamos todos. A mí me lo dijo él”, había dicho la mediática en diálogo con Puro Show (El Trece).

Embed

En A la Tarde (América TV), el periodista compartió los detalles de la charla que mantuvo con la actriz, leyendo la conversación y comentando las aclaraciones de Suárez sobre los rumores que habían circulado en los medios de mano de su enemiga pública.

Ante la consulta sobre los rumores del periodista, la actriz aclaró la situación: “La respuesta de la China fue: ‘No solo que no estoy embarazada, sino que tampoco está en nuestro planes inmediatos’”.