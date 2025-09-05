A24.com

SORPRESIVO

El inesperado comentario de Amancio que dejó muda a la China Suárez en medio de un picnic en Turquía

Tras reencontrarse con sus tres hijos en Estambul, la China Suárez disfruta al máximo de cada momento junto a ellos, y fue el pequeño Amancio quien la sorprendió con una sorpresiva declaración. Aquí, el video.

5 sept 2025, 11:52
Días pasados, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña viajaron nuevamente junto a su abuela para visitar a su mamá, Eugenia China Suárez, quien está viviendo en Estambul, acompañando a su actual pareja Mauro Icardi que por motivos contractuales con el Galatasaray debe residir en el país turco.

Así, la ex Casi Ángeles planeó minuciosamente cada una de las actividades juntos a sus hijos en los pocos días que tendrán para compartir. Y fiel a su costumbre de compartir gran parte de su vida en las redes sociales, no dudó en publicar el picnic familiar que organizó en el jardín de la casa durante una soleada tarde del verano europeo.

Allí se los puede ver sentados sobre una manta repleta de diferentes tipos de dulces y snacks, y frente al agradecimiento de la actriz a su hijo menor al convidarle una papa frita con un "gracias mi amor", Amancio la dejó literalmente sin palabras cuando le hizo la más dulce y profunda declaración de amor a modo de respuesta: "Vos también sos mi amor, porque yo te amo mami", lo que la dejó completamente muda ante su profunda emoción.

Esta situación se dio en medio de una nueva polémica que tiene a la China Suárez como protagonista. Ocurre que ahora corre una fuerte versión que asegura que además de Rufina, quien se quedará viviendo allí y continuará sus estudios en Turquía, los pequeños Amancio y Magnolia finalmente también se quedarían por lo que también continuarían con sus estudios en aquel país tras la feroz negativa del padre de los chicos Benjamín Vicuña, según reveló Angie Balbiani en Puro Show (El Trece).

China Suárez e hijos - picnic en Estambul

Si bien la actriz compartió la semana pasada el momento en que fue a recibir a sus "pollitos" al aeropuerto turco, por el momento no hay ninguna confirmación oficial sobre si Suárez logró convencer al actor chileno para que permita que sus hijos se instalen en Estambul junto a ella, Rufina e Icardi.

China Suárez y Amancio en Estambul

La China Suárez reveló si planea tener hijos con Mauro Icardi tras los rumores de embarazo

Después de desmentir a Wanda Nara y negar los rumores de embarazo días pasados, la China Suárez se comunicó con Luis Ventura para dejar en claro que la versión que circuló era absolutamente falsa. Además, aprovechó la conversación para hablar sobre sus proyectos y planes a futuro, dejando entrever cómo seguirá su relación con Mauro Icardi.

“Hablamos por teléfono, me dijo que está muy feliz, quizás muy pronto tengan la noticia que nos imaginamos todos. A mí me lo dijo él”, había dicho la mediática en diálogo con Puro Show (El Trece).

En A la Tarde (América TV), el periodista compartió los detalles de la charla que mantuvo con la actriz, leyendo la conversación y comentando las aclaraciones de Suárez sobre los rumores que habían circulado en los medios de mano de su enemiga pública.

Ante la consulta sobre los rumores del periodista, la actriz aclaró la situación: “La respuesta de la China fue: ‘No solo que no estoy embarazada, sino que tampoco está en nuestro planes inmediatos’”.

Mauro Icardi y China Suárez

     

 

