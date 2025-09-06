Wanda Nara se compró otro auto de alta gama y lo decoró de una forma particular: "Mi juguete nuevo"

Embed

De esta manera, en las diferentes publicaciones que hizo la ex de Mauro Icardi en sus historias virtuales se la puede ver a bordo de su nuevo vehículo que tiene un valor, según los portales especializados, que oscila entre los 241 mil y los 273 mil dólares, monto que en pesos argentinos superaría los 300 millones de pesos.

En tanto, tras las fotografías con las que le dio la bienvenida a su flamante vehículo que fusiona el alma de los autos súper deportivos italianos con la practicidad de los SUV de lujo, llegaron los videos en los que se ve en primer plano el volante con todos los accesorios del automóvil y se oyen los gritos de felicidad tanto de ella como sus hijas.

"Mi juguete nuevo", escribió Wanda en uno de los videos en cuestión en el que se la escucha a Francesca Icardi hacerle un puntual pedido a su mamá: "No uses la Mercedes ahora, usá ésta", al tiempo que Wanda le responde eufórica: "Voy a usar éste".

Vale señalar que la versión 2025 del rodado que acaba de adquirir Wanda Nara en Argentina, ya que en Italia tiene otro rodado de esta marca que le quedó de la división de bienes con el futbolista, viene equipada con un motor biturbo V8 de 4 litros, así como la variante Urus SE tiene con un potente motor eléctrico que incrementa aún más sus prestaciones.

IG Wanda Nara y su Lamborghini

La sorpresiva revelación de Wanda Nara sobre su pasado con Maxi López

El jueves por la noche después del partido de la Selección Argentina frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, Telefe aprovechó el prime time para lanzar una de sus grandes apuestas del año: la nueva edición de MasterChef Celebrity que volverá a tener a Wanda Nara como conductora.

Es por eso que la presentación oficial de los participantes estuvo a cargo de la mediática junto a Vero Lozano, quienes anunciaron las figuras que se medirán en el famoso certamen de cocina.

La conductora del formato internacional fue abriendo los sobres con los nombres de las figuras y, en algunos casos, comentaba o recordaba viejos conflictos.

Así, en un momento, Wanda tuvo que abrir un sobre con el nombre de Maxi López y no ocultó su asombro al enterarse que su ex será parte de la competencia.

"¿Sabías esto?", preguntó Verónica Lozano. "No. Y me imagino que el canal habrá hecho un esfuerzo enorme por conseguirlo. Es una persona muy cara", comentó la mediática.

"¿Vos seguís cobrando algo de eso?", retrucó Vero. "No, nuestras cuentas ya las arreglamos hace mucho", aclaró entonces Wanda sobre su vínculo con el padre de sus hijos.