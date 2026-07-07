El inesperado debut de Antonela Roccuzzo en TikTok: el rincón de su casa que nunca había mostrado

Con una frase que despertó la curiosidad de sus seguidores, “Empezamos por los libros”, Antonela Roccuzzo presentó un recorrido por algunos de los ejemplares que forman parte de su biblioteca privada. La publicación siguió un trend viral de la plataforma y permitió conocer un aspecto íntimo de su personalidad que hasta ahora no había mostrado en profundidad.

Entre las imágenes del video aparecieron varias de las lecturas que acompañaron a la rosarina en los últimos meses. Se pudieron identificar títulos de fantasía, romance y otros géneros, como Alas de sangre, de Rebecca Yarros, diferentes entregas de Harry Potter, de J.K. Rowling, además de obras de Sarah J. Maas y Florencia Bonelli.

También formaron parte de la selección libros de Danielle Steel y de Camucha Escobar, dejando en evidencia una biblioteca amplia y con gustos variados.

La publicación no tardó en generar comentarios entre sus seguidores, quienes recordaron que Antonela Roccuzzo ya había dejado algunas pistas sobre su amor por la lectura a través de sus historias de Instagram. Sin embargo, esta fue la primera vez que decidió abrir las puertas de su mundo literario de una manera tan directa.

Con este nuevo perfil, muchos usuarios comenzaron a especular con la posibilidad de que la rosarina gane protagonismo dentro de la comunidad de lectores en español y se convierta en una nueva referente de #BookTok.

Cuál fue el gesto de Antonela Roccuzzo con la novia de Nico Occhiato tras el escándalo con Luzu y el papá de Messi

Las últimas semanas estuvieron marcadas por un fuerte revuelo alrededor de Luzu TV, el canal de streaming encabezado por Nicolás Occhiato, luego de una situación que generó un enorme impacto mediático. Todo comenzó cuando Florencia Peña compartió al aire una información falsa vinculada al estado de salud de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, durante una emisión del ciclo.

La noticia rápidamente tomó repercusión y provocó una ola de cuestionamientos hacia la conductora y también hacia la plataforma, que quedó en el centro de las críticas por la difusión de un dato que no había sido verificado previamente. Poco después, la familia del capitán de la Selección Argentina salió a desmentir la versión, aunque el episodio ya había generado consecuencias dentro y fuera del canal.

Ante la magnitud de la polémica, Occhiato decidió actuar y tomó distintas medidas relacionadas con el programa. El conductor resolvió apartar a Florencia Peña del ciclo y también prescindir de los productores responsables de haber acercado la información sin la correspondiente comprobación. Además, realizó un descargo público y, según trascendió, mantuvo una comunicación directa con Lionel Messi para ofrecerle disculpas en nombre de Luzu TV.

Si bien con el correr de los días parecía que el conflicto comenzaba a perder fuerza, las repercusiones continuaron presentes en las redes sociales. Sin embargo, una inesperada interacción durante la cobertura del Mundial volvió a instalar el tema, aunque esta vez desde un lugar completamente diferente.

Luego de la victoria de Argentina por 3 a 2 frente a Cabo Verde en los 16avos de final, Nicolás Occhiato junto al equipo de Nadie Dice Nada mostraron en sus redes sociales imágenes desde el Hard Rock Stadium de Miami, donde acompañaron al seleccionado nacional. En ese contexto, Flor Jazmín Peña publicó varias postales alentando al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Lo que llamó especialmente la atención fue la reacción de Antonela Roccuzzo, quien dejó un “Me gusta” en la publicación. El gesto generó comentarios entre los usuarios debido al momento en el que ocurrió, después de la polémica que había involucrado a Luzu TV y que había tenido como protagonista indirecto al entorno de la familia Messi.

Cabe recordar que Antonela ya seguía en Instagram a integrantes del equipo del canal, como Flor Jazmín Peña y Momi Giardina. Por este motivo, muchos interpretaron la interacción como una muestra de cercanía y una señal de que la situación no habría afectado esos vínculos.

En los últimos días, además, Yanina Latorre había contado detalles sobre un supuesto mensaje que recibió de Antonela, donde la rosarina habría aclarado: “Yo sigo a Momi y a la novia de él, pero nunca seguí a Flor Peña ni a Nico Occhiato”. Luego, la periodista explicó que varios usuarios habían entendido de manera equivocada que Roccuzzo había dejado de seguir al conductor, cuando en realidad nunca lo había tenido agregado.

Así, en medio del perfil bajo que suelen mantener Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, un simple “like” terminó convirtiéndose en un gesto muy comentado en redes sociales y fue tomado por muchos como una señal de que la polémica finalmente quedó atrás.