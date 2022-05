La importante decisión que tomó Estefanía Berardi sobre la maternidad

Y continuó: "Les quiero agradecer por todo el cariño, respeto y apoyo que me dieron desde el momento que compartí mi decisión. Familia, amigas, mi doc y todo su equipo... Me sentí súper querida, cuidada y contenida. Todos los que fueron parte de este pedacito del camino los volvería a elegir mil veces".

"Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo. El camino muchas veces es largo... ¡no hay que bajar los brazos!", agregó la rubia.

Por último, Rocío Marengo indicó: "Muchas emociones, puse mi cuerpo, mente y corazón... Estoy triste pero fui muy feliz intentando y luchando por mi deseo. ¡Todo mi amor para ustedes!".

image.png

La decisión que tomó Estefanía Berardi sobre la maternidad

Lo cierto es que el martes en el programa Mañanísima, cuando se hablaba de Rocío Marengo y su deseo de ser mamá, que por ahora deberá esperar, Estefanía Berardi comunicó que tiene pensado congelar óvulos.

“Ayer estuve leyendo mucho sobre el tema y decía que después de los 40 años la probabilidad de embarazo es solo de un 10% de óvulos buenos naturales”, expresó la panelista de 32 años. Y sumó: “Cambia mucho de los 30 a los 40. A partir de los 30 hasta los 38 ya podes congelar óvulos”.

ESTEFANIA BERARDI 1.jpg

“Yo averigüé porque no descarto congelar, me parece que está bueno porque si uno no piensa ahora ser madre y quiere programar ese deseo está bueno”, confesó Estefanía Berardi sobre el tema.

“¿Vos vas a congelar óvulos?”, le preguntó directo Pampito. Y Berardi contestó: “Tengo pensado hacerlo, porque ahora no siento que sea el momento”.

“Mi mamá me dijo ‘congelá, porque está buenísimo esto que logra la ciencia y la tecnología’”, contó la panelista sobre el apoyo familiar que recibió ante su idea.