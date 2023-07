La importante figura que estará en la apertura del Bailando 2023

Embed

Este viernes en LAM (América), Ángel de Brito reveló que la producción del Bailando 2023 están trabajando en la apertura de la competencia. El conductor, y jurado del certamen, anunció que Flor Vigna actuará en el debut, interpretando sus temas.

Lourdes Sánchez, en tanto, sorprendió a todos al contar una gran novedad: Paula Chaves también estará en la presentación del programa. La modelo y presentadora vuelve a la pista después de un largo tiempo. La pareja de Pedro Alfonso tendrá un rol protagónico en la vuelta de Marcelo Tinelli a la TV.

Ángel de Brito dio su veredicto sobre las actitudes de Romina Uhrig para el Bailando 2023

Cada vez falta menos para el Bailando 2023. Marcelo Tinelli está ultimando detalles para lo que será su esperado regreso a la TV con una nueva edición del exitoso certamen.

Romina Uhrig es una de las 30 figuras que estarán en la pista. Ángel de Brito, que ocupará un lugar en el jurado, dio su mirada sobre las aptitudes de la ex Gran Hermano para competencia.

El conductor de LAM vio el ensayo de la ex diputada en Polémica en el bar junto a Flavio Mendoza y fue implacable. "Es de madera", exclamó y sumó: "Marcelo Polino le dijo: 'tengo una bolsa de ceros, no me los hagas usar".

"Ella dijo que no sabe bailar", acotó Nazarena Vélez. "Lo demostró", lanzó Ángel, picante. "Igual, a mí me gustan los que entran madera como Romina y van evolucionando o no", sostuvo el periodista.

Al finalizar, Ángel precisó por qué la ex Gran Hermano está enojada con su programa y no quiere ir a piso. "Le molestó que yo puse una historia con la marcha peronista. Supongo que vendrá cuando empiece el Bailando", concluyó.