La lista de los confirmados para el Bailando 2023 y los primeros equipos conformados

En las redes de LAM (@elejercitodelam) dieron a conocer los primeros equipos conformados para la competencia. Los famosos se enfrentarán en la pista más famosa y, claramente, lo harán con un gran nivel profesional.

Marcelo Polino, Pampita, Moria Casán y Ángel de Brito estarán en el jurado. De todos modos, se habla mucho de un quinto integrante. El propio Marcelo Tinelli mencionó a Wanda Nara. El conductor expresó sus ganas de ver a la botinera evaluando a los participantes, aunque sea en calidad de invitada.

Los equipos conformados para el Bailando 2023

Lourdes Sánchez encendió una polémica, en la previa al Bailando 2023

Cada vez falta menos para el debut del Bailando 2023 por la pantalla de América TV con Marcelo Tinelli. La producción del programa está trabajando contrarreloj para el estreno de la nueva temporada de la competencia más famosa de la TV.

En la previa al arranque del certamen, Lourdes Sánchez blanqueó una interna, que involucra a otra figura, Flor Vigna, que recientemente firmó su contrato para estar en el ciclo.

La bailarina expresó su enfado porque tenía un equipo armado, pero hubo un cambio de último momento. "Me levanté como el cu... Tiene que ver con algo laboral", anunció Lourdes en el ciclo Estamos en una de República Z.

"Como lo vengo contando, yo no tenía bailarín. La semana pasada me llamaron y me ofrecieron un equipo que ya conocía, con La Cata y Joni Lazarte", recordó.

Aunque todo estaba prácticamente cerrado, Lourdes recibió una información inesperada: "Esta semana, le digo a una persona: 'che, ¿ya le dijeron a los chicos?', y me respondieron: 'mirá, no sé si vas a bailar con Joni'. 'No puede ser, si lo pidió otra persona, lo siento, yo estaba antes', contesté. Ayer, con el equipo de producción, tomaron una decisión: Joni va a bailar con otra figura. 'Ella quiere bailar con él', me explicaron".

image.png

Rápido de reflejos, Ángel de Brito, citó la dura denuncia de Lourdes en República Z y reveló que estaba haciendo referencia a Flor Vigna. "Está enojada Lourdes Sánchez, porque le sacaron a su bailarín para Flor Vigna", señaló el conductor de LAM. Seguramente, este sea el primer capítulo de un feroz enfrentamiento.