La importante respuesta que espera Lionel Messi de Ángel Di María tras la victoria ante Canadá en Copa América

“El Inter de Miami está esperando la respuesta a la oferta que le hizo a Ángel Di María para ser compañero de Messi”, aseguró Paradizo.

di maria messi.jpg

Ante esto, además aclaró que el capitán de la selección campeona del mundo permanece a la espera de la respuesta que de Ángel para ver si se suma al equipo o no.

“Le hicieron una oferta formal que Di María debe responder”, indicó el periodista deportivo, comentando que el rosarino surgido en Rosario Central está evaluando seriamente el ofrecimiento.

Y añadió que entre Inter Miami y el futbolista "hay acuerdo salarial" y remarcó qué faltaría para avanzar en la negociación: “Lo que resta es que ángel de maría decida qué es lo que quiere hacer”.

messi_arg_canada.jpg

La insólita reacción de Lionel Messi al ver a Marcelo Tinelli con su nuevo look: "Jugado"

En el marco de la Copa América, el conductor Marcelo Tinelli entrevistó al campeón del mundo, Lionel Messi, en un mano a mano que fue emitido este martes por la noche en el canal de América.

El encuentro tuvo grandes momentos, pero uno de los más comentados en las redes, fue la divertida reacción del futbolista al ver a Marcelo con su nuevo look para el cual se tiñó el pelo de rosa.

“Yo creo que lo hiciste es revolucionario porque podrías haber tomado la decisión de irte a Arabia, por decir, y yo no se hubiera sido este fenómeno que despertaste acá. Todos con la camiseta rosa, yo me teñí el pelo de rosa como homenaje”, expresó Marcelo con respecto a su paso al Inter de Miami.

En eso, Messi comenzó a reírse y en tono algo burlón deslizó: “Te vi el otro día. Jugado el color, pero bueno…el rosa se lleva mucho ahora”.

"No te veo con mucha confianza...Sino me lo saco", contestó el conductor. "Me sorprendió, es jugado. Acá no pasa nada igual...", siguió el campeón.

Con lágrimas en sus ojos de la risa, Marcelo destacó: "¡Pero yo vivo allá!". "Un frio bárbaro encima a esa hora allá para estar de rosa. Ahora acá con el calor pasa, allá es jodido, no podes", cerró Leo muy divertido.