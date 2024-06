La insólita reacción de Lionel Messi al ver a Marcelo Tinelli con su nuevo look: "Jugado"

Tinelli Messi

“Yo creo que lo hiciste es revolucionario porque podrías haber tomado la decisión de irte a Arabia, por decir, y yo no se hubiera sido este fenómeno que despertaste acá. Todos con la camiseta rosa, yo me teñí el pelo de rosa como homenaje”, expresó Marcelo con respecto a su paso al Inter de Miami.

En eso, Messi comenzó a reírse y en tono algo burlón deslizó: “Te vi el otro día. Jugado el color, pero bueno…el rosa se lleva mucho ahora”.

"No te veo con mucha confianza...Sino me lo saco", contestó el conductor. "Me sorprendió, es jugado. Acá no pasa nada igual...", siguió el campeón.

Con lágrimas en sus ojos de la risa, Marcelo destacó: "¡Pero yo vivo allá!". "Un frio bárbaro encima a esa hora allá para estar de rosa. Ahora acá con el calor pasa, allá es jodido, no podes", cerró Leo muy divertido.

María Becerra reveló el gesto de Messi en una fiesta en Miami que la conmovió: "Un tipazo"

María Becerra contó cuál fue el increíble gesto que tuvo Lionel Messi tuvo en la fiesta Bresh en Miami y que la conmovió por completo. Primero, la cantante contó que el futbolista se acercó y le dijo que Antonela Roccuzzo se "moría de ganas" de verla.

“La verdad es que fue increíble. Llegamos, nos saludamos y me dijo ‘esperá que la voy a buscar a Anto que se moría por saludarte’”, contó la cantante en charla con el periodista Daniel Ambrosino en América TV.

Fue en la fiesta Bresh de Miami donde la artista estuvo hace unas semanas y coincidió con el capitán de La Scaloneta y su esposa. “La fue a buscar, nos saludamos y fue todo divino”, recordó la quilmeña.

Y después, María Becerra contó el gesto que vio en persona de Lionel Messi y que la enterneció: el futbolista se había olvidado de despedirse de la moza que los había atendido en el lugar durante toda la noche y volvió a entrar al lugar solamente para saludarla.

“Cuando terminó todo, los dos nos saludan con un beso y se van. A los 5 minutos, de repente, vuelve a entrar Messi y saludó a la moza que nos atendió toda la noche, porque se había olvidado de saludarla. Un genio, loco. Un tipazo”, indicó María Becerra sobre el atento gesto de Messi.