La incomodidad de Chanchi Estévez cuando Sabrina Carballo habló de sus ex en El Hotel de los Famosos

Sabrina Carballo y Muscari.jpg José María Muscari y Sabrina Carballo en El Hotel de los Famosos (El Trece).

“Y al principio, no sé, pienso en Miguel Ángel, justo tu papá, perdón, justo. O sea, que ella sería como tu mami ¿no?, ¿ella sería como tu mami?” disparó con picardía Muscari frente a Imanol Rodríguez, otro de los participantes de El Hotel de los Famosos a quien no le hizo mucha gracia la cuestión, a juzgar por su expresión. Pero Sabrina rápidamente intentó correrse de ese lugar pidiendo respeto hacia su madre.

imanol rodríguez.jpg La reacción de Imanol Rodríguez cuando a Sabrina Carballo le recordaron el romance con su padre, Miguel Ángel Rodríguez.

En tanto, el coach insistía “Con Miguel Ángel, estuviste con Feinmann también, Luciano, el cantante”, tratando alguna declaración picante. Pero Sabrina se mantuvo cauta y remarcó “No, a Eduardo lo conozco pero no fuimos pareja. Salimos a comer, lo quiero, pero no”, ante la evidente sorpresa del Chanchi, al tiempo que reconoció “Con Luciano sí...”.

Qué dijo Sabrina Carballo de sus ex famosos

Allí fue cuando José María Muscari se adentró en el tema y quiso saber "¿cómo es cuando empezás una relación con alguien que tiene un perfil alto?”, a lo que Sabrina Carballo reconoció “En realidad no pienso en eso, fluye, pero lo que sí siempre trato es de no hacerlo público nunca hasta que no me queda otra”.

Y recordó “Con Luciano una vez me pasó que salíamos de un restaurant y había un montón de cámaras... yo lo solté de la mano y él se re ofendió porque yo lo había soltado de la mano”.

“Y con el Chanchi también, un montón de veces nos invitaban a programas y yo decía no, no, y él me decía, pero si todo el mundo ya sabe que estamos juntos, y yo le decía no, pero no me gusta”, cerró la actriz sus recuerdos de sus ex parejas con una de ellas frente a frente.