La ex pareja que se reencontró en El hotel de los famosos

Embed

El reencuentro de una ex pareja en el hotel

Entre todos los participantes se dio un reencuentro bastante particular entre el ex futbolista Maximiliano Chanchi Estévez y la actriz Sabrina Carballo, quienes años atrás vivieron un romance.

Si bien el ex futbolista de Racing Club se mostró más abierto a una reconciliación, la actriz fue mucho menos receptiva a la posibilidad de reflotar la relación.

chanchi.jpg

“Chanchi, vos ya conocías de antes a una de las participantes de El Hotel de los Famosos”, le dijo Pampita. A lo que él respondió entre risas: “Sí, no me hagás acordarme que me vuelvo”.

"¿Hay chance de una segunda vuelta?", consultó la conductora. Y ahí Estévez contestó pícaro: “Ehh sí, dije que sí. Ella no quiere, pero si quisiera, vamos a disfrutar el hotel. Hay jacuzzi acá, ¿no?”.

“Como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan”, expresó Pampita. No obstante, Sabrina Carballo cerró el tema con humor: “Pero con tanto viento acá, no creo que pase nada”.