La increíble transformación estética de Nancy Dupláa que causó furor

En su cuenta de Instagram, Jimena Barón compartió una captura del film, donde se ve a Nancy Dupláa con una apariencia renovada: el pelo rubio, la cara estirada y los labios con relleno.

"Las amo Nancy Dupláa y Carla Peterson... riendo de los hilos tensores. Vean No Me Rompan”, escribió la actriz y cantante en la publicación, donde recomiendan a sus seguidores no perderse la película de Peterson y Díaz.

Amalia Granata celebró el triunfo de Milei y Nancy Dupláa la cruzó con todo: "No escupas para..."

El candidato por La libertad avanza, Javier Milei, se impuso en el balotaje por una diferencia de 11 puntos ante su adversario, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Tras el triunfo del libertario, la diputada Amalia Granata celebró una de las medidas que anunció el economista: eliminar el ministerio de la Mujer, creado por la gestión de Alberto Fernández. "Hagamos una despedida... que se nos va el ministerio de la Mujer", escribió.

Después de ver el mensaje de la ex vedette, Nancy Dupláa decidió cruzarla. "Pero no se van las millones de niñas y mujeres que creen en el, Amalia. Tuvimos años y años sin Ministerio, e igual creamos sentido, cultura y cosas hermosas", le dijo la actriz.

"No escupas para arriba, consejo. La historia me cuenta que las feministas cada vez son más años a años, trascendemos lo partidario y sobre todo seguimos conquistando los derechos de los que vos disfrutas. Te dimos todo. Hay que ser más leída y menos gritona, hay que tener menos odios y más formación. Eso define a las personas con altura y argumentos de las panelistas de un programa de chimentos", completó.

La respuesta de Amalia Granata no se hizo esperar. Ángel de Brito citó el mensaje de Nancy Dupláa y acotó: "Dupláa diciéndole burra a Granata". La diputada provincial mencionó el tuit del conductor de LAM y remató: "Sorora".