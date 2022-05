La indignación de Ricky Montaner con Marley por spoilear un importante anuncio

En el video, Ricky le hace un fuerte reclamo a Marley.

"Yo no había dicho cuándo me iba a casar. ¡Y él lo contó en una entrevista! ¡Salió en todos lados!", dice el hijo de Ricardo Montaner en la publicación. "No me di cuenta, ¡te lo juro", respondió, en su defensa, el conductor.

Regresa La Voz Argentina y tendrá nuevas reglas

En el mes de junio, La Voz Argentina regresa a la pantalla de Telefe con una nueva edición. Como ocurrió en la primera temporada del reality de canto, la conducción estará a cargo de Marley, mientras que el jurado estará integrado por Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Lali Espósito y Soledad Pastorutti.

Sin embargo, según informó Laura Ubfal, el reality de canto tendrá nuevas reglas. En esta edición de La Voz Argentina un jurado podrá utilizar la opción de "bloqueo" para que otro no les robe un participante.

Por otro lado, para las audiciones a ciegas, la producción convocó a más de 30 concursantes que llegaron a los estudios de Telefe en Buenos Aires desde distintos puntos de todo nuestro país.