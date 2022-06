La indignación de Sofía Pachano tras su salida de Cocineros Argentinos

"No sé por qué no estoy este año. No tengo ningún motivo", expresó Sofía en una nota con Intrusos.

La conductora remarcó que lo que más le molestó fue cómo le informaron que no seguía en Cocineros Argentinos. "Yo me enteré de la decisión de un día para el otro. Fue muy doloroso. Más allá de las decisiones, lo que importan son las formas. Nunca hay que perder las formas", sostuvo.

Por último, Sofía mencionó que ella sí mantuvo los buenos modos con todos sus compañeros y superiores. "De mi parte, cumplí con mi trabajo, a veces más de lo que debía. Yo tuve buenas formas, pero ellos no. Y me dolió eso", cerró.

Sofía Pachano explotó en las redes, en medio de los Premios Martín Fierro 2022

Cocineros Argentinos (TV Pública) fue elegido como Mejor programa de gastronomía en la noche de los Premios Martín Fierro 2022.

Juan Braceli, Luciano García y Juan Ferrara subieron al escenario del hotel Hilton para recibir el galardón.

Minutos después de conocerse que el programa había sido reconocido, Sofía Pachano, que fue conductora de Cocineros Argentinos, desató su enojo en su Instagram.

"Gracias @aptra_ok por este premio!! Gracias querido amigo @lucianogarciapasteleropor nombrarme, te amo", expresó, en referencia a uno de los pasteleros del ciclo.

Luego, Sofía encendió la polémica después de contar por qué no estuvo en la ceremonia.

"No estoy en esa ceremonia porque esté de vacaciones, sino porque la producción del programa no me avisó a tiempo de que estaba invitada", señaló.

La conductora se lamentó por no haber podido estar en la gran noche de la TV.

"No quiero que parezca que yo antepuse mis vacaciones a algo tan importante como lo son los Martín. Como a todos los que nos dedicamos a esta industria, siempre fue mi sueño ir a los Martin Fierro", agregó.

Por último, Sofía manifestó que anhela poder estar en otra edición de los premios de APTRA. "Espero poder ir pronto de la mano de otro proyecto! Evidentemente @cocinerosarg no fue el proyecto para que yo vaya, pero sí para que me lo gane por primera vez, siendo parte de un equipo. Gracias a todos los que lo hicieron posible", concluyó.