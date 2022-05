La indignación de Viviana Saccone, en medio del Censo 2022

La actriz relató que vio a varios censistas pasar por la puerta de su casa, pero ninguno estaba asignado a su domicilio.

viviana.jpg

"No me censaron. Seis censistas pasaron por mi cuadra. Yo, desde la ventana le digo a un censista: '¿Venís a censarme?'. Miró su planilla y me dijo: 'No, no me toca a mí'. '¿Y no podés hacerlo igual?', le pregunté y me respondió que no. Seis diálogos iguales a lo largo del día", detalló Saccone.

Como si fuese poco, la actriz mencionó que algunos le indicaron que la app del Indec no estaba funcionando correctamente.

Kits identificatorios, censistas y un amplio operativo de logística: ¿cuánto costó el Censo 2022?

El miércoles 18 de mayo estuvo marcado en la Argentina por la realización del Censo 2022 que estuvo atrasado durante dos años a causa de la pandemia provocada por el coronavirus.

El relevamiento de la población requirió de un gran operativo de censistas, logística y otros tantos ítems que se ven reflejados en una larga lista de costos.

image.png

Según pudo averiguar A24.com, la realización del censo requirió al Estado un valor total de aproximadamente $14.000 millones.

A nivel internacional, se calcula que un censo cuesta entre 2,5 y 5 dólares por habitante.

Sin embargo, tal como explicaron fuentes oficiales a este medio, la variación de esos montos depende de la cantidad de preguntas que se hagan en cada país y de las tareas logísticas que se necesiten para cada territorio, por lo que, en promedio, el censo representó unos 3,1 dólares por persona que habita en el país.