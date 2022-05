La indirecta de Guillermina Valdés a Marcelo Tinelli a través de un particular mensaje a Lolo

historias Guillermina Valdés.jpg Los mensajes virtuales de Guillermina Valdés hablando del amor y la felicidad tras su separación de Marcelo Tinelli.

Así Guillermina Valdés siguió sus impulsos y, desde sus historias virtuales compartió una imagen de Lorenzo Tinelli leyendo en el que puede leerse "La felicidad para mí" en clara referencia a la importancia de compartir tiempo con los afectos; mientras que unas horas después subió una frase referida a lo que ella entiende cómo se logra la confianza, la gratitud y la felicidad en la vida: "Quien siembra verdad, cosecha confianza. Quien siembra cariño, cosecha gratitud. Quien siembra amor, cosecha felicidad".

Recodemos que ésta no es la primera crisis y separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés en los años que llevan juntos. Muchos hablan de los efectos de la pandemia y la difícil convivencia de la familia ensamblada con los 8 hijos entre los de él, los de ella y Lolo. No obstante, en las últimas horas Mica Tinelli no descartó que pueda haber una nueva chance entre su padre y la modelo.

Mica Tinelli sorprendió al hablar de Marcelo y Guillermina Valdés: ¿puede haber una reconciliación?

Este jueves, en un móvil para LAM (América TV), Mica Tinelli habló sobre la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés. "Fue algo que me sorprendió porque veía que se habían empezado a distanciar, pero nunca pensé que iban a tomar esta decisión", sostuvo la hija del famoso animador.

Mica Tinelli captura LAM.jpg Mica Tinelli habló de una posible reconciliación de su papá, Marcelo Tinelli, con Guillermina Valdés.

La joven diseñadora señaló que, pese a la ruptura, ambos mantienen un excelente vínculo. "Los dos están muy bien. Tranquilos", añadió. Además, acotó que ella también tiene un maravilloso trato con Guillermina. "La quiero mucho", remarcó.

Por último, Mica opinó sobre una posible reconciliación entre su papá y la modelo. "Hoy no lo veo mucho, pero en un tiempo puede pasar. Se tienen mucho cariño", sentenció.