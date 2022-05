Marcelo Tinelli ya puso en marcha su regreso a la televisión

Se trata de Canta Conmigo Ahora, la versión local de All Together Now, un certamen de talentos, donde hay 100 personas en el jurado, entre influencers, mediáticos y figuras consagradas. Para votar a favor de un participante, los integrantes del jurado solo tiene que levantarse de sus asientos. En ese momento, se enciende una luz y el concursante gana un punto. Cuanto más apoyo recibe, más alto será le puntaje para clasificar y competir con otros aspirantes.